Rückschlag für die TG-Volleyball-Damen

Die Volleyball-Frauen der TG Bad Waldsee haben beim TV Rottenburg eine klare 0:3-Niederlage kassiert. Die zweite Männer-Mannschaft setzte sich dagegen mit 3:2 beim VC Baustetten durch.

Damen Landesliga: TV Rottenburg – TG Bad Waldsee 3:0 (25:14, 25:15, 26:24). Einen bitteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt aber auch im Anschluss an die Aufstiegsplätze mussten am vergangenen Samstag die Damen der TG Bad Waldsee hinnehmen. Nach einem starken Rückrundenauftakt gingen die Waldseerinnen beim Tabellennachbarn in Rottenburg leer aus. Von Beginn an setzten die Gastgeberinnen die TG unter Druck und diese fanden einfach nicht ins Spiel. Hektik und Verunsicherung machten sich breit. Nur selten gelang es ihnen, ihr Niveau abzurufen. Zu harmlos im Angriffs- und Angabespiel und überrumpelt in der Annahme und Abwehr spielte sich die TG kaum eine richtige Chance heraus. Lediglich im dritten Satz keimte etwas Hoffnung auf ,das Spiel noch drehen zu können, aber im entscheidenden Moment konnte der Deckel einfach nicht drauf gemacht werden. Und so heißt es ganz schnell, die Köpfe hochzunehmen und in die Spur zurückzufinden, vor allem wenn es in zwei Wochen nach Burladingen geht.

Männer Bezirksliga: VC Baustetten – TG Bad Waldsee II 2:3 (18:25, 25:20, 22:25, 25:18, 13:15). Eine starke Leistung zeigte die wieder einmal arg dezimierte zweite Männermannschaft beim Auswärtsspiel in Baustetten. Sechs Mann und ein Libero lieferten sich mit den Gastgebern vor zahlreichen Zuschauern ein spannendes und heiß umkämpftes Match über fünf Sätze. Zwei Mal gelang es der TG, in Führung zu gehen und zwei Mal konnten die Gastgeber ausgleichen. Im entscheidenden Tie-Break schienen die Gäste einmal mehr auf die Verliererstraße zu geraten und liefen von Anfang an einem Rückstand hinterher. Nachdem bei 4:8 ein letztes Mal die Seiten gewechselt wurden, kämpften sich die TG-Männer nervenstark Punkt für Punkt heran. Über den erstmaligen Ausgleich von 12:12 gelang mit 14:12 dann auch die Führung und mit 15:13 der etwas glückliche, aber nicht unverdiente erste Tie-Break-Sieg der Saison. Nach diesem Sieg liegt die TG weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga. TG: Scheerer, Limp, Walther, Marth, Herkommer, Jäger, Wohnhas.

Damen Bezirksliga: VC Baustetten – TGBW II 3:0 (25:15, 25:17, 25:18). Keine Chance hatte die zweite Damenmannschaft in Baustetten. Beim Tabellenführer lagen die Waldseerinnen jeweils früh zurück und schafften es nicht, die starken Gastgeber unter Druck zu setzen.