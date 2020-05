Rückkehr zur Normalität mit vierstimmigem Gesang

Erstmals nach der Zwangspause bei Gottesdiensten aufgrund der Corona-Pandemie öffneten am Sonntag die Gotteshäuser ihre Pforten wieder für gemeinsame Gottesdienste von Pfarrer und Gläubigen. Vorbei ist die Zeit von Gottesdiensten via Youtube. Eindrücke vom ersten Gottesdienst in der Kirchengemeinde St. Peter in Bad Waldsee.

Familien und Paare dürfen zusammensitzen

Vor dem Betreten des Kirchengebäudes heißt es: Maske aufsetzen. Kaum ist man drinnen, beschlägt auch schon die Brille, da die warme Atemluft hinter der Maske direkt nach oben strömt. Nach und nach lichtet sich der Blick und man sieht die anderen Gottesdienstbesucher, die vereinzelt durch die Gänge schreiten und die mit Kärtchen gekennzeichneten Plätze einnehmen. Familien und Paare dürfen zusammen Platz nehmen. Jede zweite Bank ist allerdings mit einer dunkelroten Kordel abgesperrt.

Die Glocken vom Turm rufen wie eh und je zum Gottesdienst, als wäre es ein ganz normaler Sonntag. Ist es aber nicht, denn nachdem vor rund acht Wochen Stillstand für viele Lebensbereiche verordnet wurde, kam es am Sonntag zum Wiedereinstieg in ein Stück Normalität.

Vierstimmiger Gesang statt Gemeindeliedern

40 Gläubige hatten genug von Livestream-Gottesdiensten und schätzten es, dass sie wieder einen Ort haben, an dem sie zusammenkommen dürfen. „Ein Gottesdienst macht die Qualität des Sonntags aus“, war im Anschluss auf dem Kirchplatz zu hören. Pfarrer Stefan Werner, der den Gottesdienst leitete, war es ein Anliegen, dass der Auftakt gelingt. Zur Vorbereitung gehört für ihn auf jeden Fall auch die Musik. Zwar war es den Gläubigen verwehrt, gemeinsam Lieder aus dem Gotteslob zu singen, aber sie wurden dafür entschädigt durch wunderschönen vierstimmigen Gesang von Kathrin Reichle, Marina Bühler, Werner Hirsch und Pfarrer Werner. Die harmonische Musik und die ausgewählten Texte gaben dem Gottesdienst die Prägung einer meditativen Andacht.

Werner lenkte den Blick auf den Gottesdienst als Ort und Zeit der Ruhe, um Gott in der Stille wahrzunehmen und um seine Nähe zu spüren. Mit dem Lied „In der Stille angekommen“ gab es für diese Einheit einen passenden Abschluss. Mit dem „Solo dios basta – dem Gott allein genügt“ konzentrierte sich Werner in seiner Predigt auf das Sonntagsevangelium nach Johannes, weitete aber auch die Perspektive auf die Unsicherheiten und Sorgen in Zeiten der Corona-Pandemie. Für die Gläubigen ging die Mitwirkung über das stille Mitsummen der Gesänge hinaus, denn gemeinsam durfte das „Vater unser“ gesprochen werden.

Kommunion soll bald auch wieder verteilt werden

Nach dem Schlusssegen wurden vom Mesner alle fünf Portale der Kirche weit geöffnet, so dass die Gläubigen in kürzester Zeit wieder das Gotteshaus verlassen konnten. Zwei kleine Grüppchen fanden sich auf dem Kirchplatz ein und waren äußerst zufrieden, dass nun ein Stückchen Normalität zurückgekehrt ist. Bereits für den kommenden Sonntag plane man in St. Peter wieder die Rückkehr zu einer Eucharistiefeier mit Kommunionempfang, verriet Werner. Der Auftakt war gelungen, ein paar Gläubige mehr hätten in der Kirche allerdings noch einen Platz gefunden.