„Queenz of Piano“ zu Gast in Bad Waldsee

Der städtische Fachbereich Wirtschaft, Tourismus und Kultur und der Kulturverein Spektrum K beginnen am Samstag, 8. Oktober mit dem kulturellen Herbstprogramm.

An diesem Tag sind um 20 Uhr im „Haus am Stadtsee“, Bad Waldsee, die beiden Künstlerinnen Jennifer Rüth und Ming zu Gast. Beide sind ausgebildete Pianistinnen, die sich „Queenz of Piano“ nennen. Dem Duo gelingt in seinem Programm „Classical music that rocks“ laut Pressemitteilung „eine unvergleichliche Mischung zwischen Klassik und Rockmusik. Sie sind in der Lage Bachs Toccata mit AC/DC zu verschmelzen oder Beethovens Ode an die Freude mit modernen Pop zu erklären. Ergänzt wird die perfekte Performance durch eigene Kompositionen, elektronische Sounds machen daraus ein Gesamtkunstwerk und ein Klavierkonzert der Gegenwart“.

Jennifer Rüth stammt aus Würzburg, hat in Europa und Amerika klassische Musik studiert und ist mit dem Programm zusammen mit Ming in Europa und Asien auf Tournee. Ming ist ebenfalls klassische Pianistin, hat südkoreanische Wurzeln und ist in Hannover geboren. Sie studierte in Deutschland und der Schweiz und ist mehrfache Preisträgerin von verschiedenen hochrangigen musikalischen Preisen.