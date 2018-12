„Quatierskonzept Steinach“ startet 2019

Die Stadt Bad Waldsee will im neuen Jahr mit dem Energiesparprojekt „Quartierskonzept Steinach“ starten und einen Plan für die energetische Sanierung erstellen. Die Kosten betragen 186 000 Euro. Davon entfallen 65 000 Euro auf die Stadt und 37 000 Euro auf die am Konzept beteiligten Stadtwerke. Zudem gibt es 121 000 Euro es als Zuschuss von der KfW-Bank. Fachlich begleitet wird die Stadt wie schon beim „Quartierskonzept Altstadt“ von der unabhängigen Energieagentur Ravensburg.

Der Klimaschutz spielt in Bad Waldsee eine wichtige Rolle, sagte Thomas Manz, Erster Beigeordneter der Stadt, bei einem Pressegespräch im Rathaus. Das zeige auch das im Jahr 2014 erstellte „Klimaschutzkonzept 2020 – 2050“. Dabei gehe es vor allem darum, nachhaltig und zukunftsorientiert etwas für das „lokale Klima“ zu tun. Wie Projektleiterin Regine Rist von den Stadtwerken erläuterte, soll als großes Ziel auch in Bad Waldsee der Anteil erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2030 auf 25 Prozent gesteigert werden (aktuell liegt der Anteil in der Kurstadt bei 15 Prozent) und die Treibhausgas-Emissionen um 50 Prozent verringert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, seien konkrete Maßnahmen wie die „Quartierskonzepte“ notwendig.

Daher will die Stadt nach dem Quartier Altstadt auch für den Bereich Steinach ein Konzept erstellen („Auch Steinach soll energetisch saniert werden“, SZ vom 16. März). In den Planungsphase soll der Bereich genau untersucht werden. Dabei werden in einer Datenerhebung der Energieagentur viele Fragepunkte abgedeckt, etwa zur zur Bebauungsdichte im Quartier, zum Alter der einzelnen Gebäude sowie deren Heizungsanlage, zum tatsächlichen Energieverbrauch sowie zu bereits erfolgten Sanierungen. Auch, inwieweit das Grundwasser zur Wärmegewinnung genutzt und so gleichzeitig auch das in Steinach hohe Grundwasserlevel gesenkt werden könnte, ist laut Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg, ein Thema.

In das Quartier Steinach im Westen der Stadt fallen 600 Gebäude, darunter eine Kapelle, 27 gewerblich genutzte und 572 Wohngebäude. Wie in dem Pressegespräch erläutert wurde, ist die Gebäudestruktur im Quartier Steinach bereits in die Jahre gekommen – etwa 90 Prozent der Gebäude wurden noch vor 1978 erbaut. Daher sei der Energiebedarf in Steinach hoch. Zudem seien rund 25 Prozent der Heizungsanlagen älter als 20 Jahre und ineffizient. Rund 75 Prozent des Wärmebedarfs werden über fossile Energieträger abgedeckt. Die Eigentümer der Gebäude im Quartier sind hauptsächlich private Bürger sowie Wohnbaugesellschaften.

Da viele Heizungsanlagen ohnehin alt seien und ausgetauscht werden müssen, bringe das Quartierskonzept konkrete Vorteile für die Bürger, die im Rahmen der Planungen eine kostenlose und auf ihre Immobilie abgestimmte Beratung der Energieagentur bekommen können (Stichworte Energie und Kosten sparen, mögliche Fördermittel oder gesetzliche Vorgaben). Zudem würden moderne energetische Sanierungen auch den Wert der Gebäude steigern und die Wohnqualität verbessern.

In einem ersten Schritt sollen die Eigentümer Mitte Januar von der Stadtverwaltung Post erhalten – darunter ein Flyer mit Informationen sowie einer Antwortkarte. Unter den ersten 50 Rückmeldern verlost die Stadt nach eigenen Angaben 50 kostenlose Thermografieaufnahmen. Die Teilnahme ist freiwillig.