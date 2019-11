Quartett Salut Salon gastiert am 8. November in der Stadthalle Bad Waldsee

Anlässlich der Veranstaltungsreihe Kultur am See gastiert am Freitag, 8. Oktober, um 20 Uhr das Hamburger Klassikquartett Salut Salon mit einem neuen Bühnenprogamm in der Stadthalle Bad Waldsee. Musikalisch dreht sich bei den vier Musikerinnen Angelika Bachmann (Geige), Iris Siegfried (Geige), Olga Shkrygunova (Klavier) und Sonja Lena Schmid (Cello) alles um das Thema Liebe, wie in der Ankündigung geschrieben steht.

Seit 16 Jahren sind die beiden Quartettgrunderinnen Bachmann und Siegfried zusammen auf Tour durch Deutschland, Europa, Asien und Amerika. Die vier Musikerinnen arrangieren in ihren Programmen klassische Musik, Tango Nuevo, Folk und Filmmusik sowie eigene Chansons ganz neu. Laut Vorschau geschieht dies solistisch virtuos, mit leidenschaftlicher Spielfreude, Charme und Humor. Neben der umfangreichen Konzerttatigkeit engagiert sich das Quartett in zahlreichen nationalen und internationalen Kindermusikprojekten.

Eintrittskarten zu 28/26 Euro sind im Vorverkauf bei der Touristinfo Bad Waldsee unter Telefonnummer 07524 / 941342 und im Internet unter www.reservix.de erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.