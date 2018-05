Quad-Lenkerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Freitagabend eine Quad-Fahrerin in Bad Waldsee. Laut Polizei fuhr die 23-Jährige gegen 18 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße von Bad Waldsee nach Obermöllenbronn. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Quad wurde in der Folge eine Böschung hinunter in ein Bachbett geschleudert. Der vorausfahrende Ehemann, der das Fehlen seiner Frau bemerkte, konnte sie unter dem Quad hervor aus dem Bach ziehen. Die schwer verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Quad musste von Kräften der Feuerwehr Bad Waldsee aus dem Bach geborgen werden.