Pyrotechnik-Weltmeister kümmert sich ums Feuerwerk

Der Jahreshöhepunkt im Bad Waldseer Veranstaltungskalender rückt näher: das Altstadt- und Seenachtfest. Am 28. und 29. Juli verwandelt sich die Innenstadt in einen großen Treffpunkt für Alt und Jung, Daheimgebliebene und Weitgereiste. Die „Schwäbische Zeitung“ läutet den Countdown ein und weist täglich auf einen Programmpunkt oder eine Organisationsbesonderheit hin. Heute: Das Feuerwerk.

Das Feuerwerk über dem Stadtsee hat sich weit über Bad Waldsees Grenzen hinaus einen stimmungsvollen Namen gemacht. Schließlich werden die Raketen, die den Himmel in unterschiedlichen Farben aufleuchten lassen, punktgenau auf die Musik abgefeuert, die mithilfe von Lautsprechern weithin hörbar ist. Aber wie schwierig ist dieser exakte Abschuss? „Wir freuen uns wirklich sehr mit Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner einen Feuerwerksspezialisten an Bord zu haben, der bei der Auswahl der Musik das richtige Händchen hat. Er entwickelt auch die Choreografie und zaubert die leuchtenden Bilder passend zur Musik an den Himmel“, berichtet Rathaussprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Nachfrage. Vage bleibt die Antwort nach der Anzahl der Raketen. Das sei schwer zu beziffern, heißt es aus dem Rathaus dazu, da der Pyrotechniker die einzelnen Leuchteffekte computergesteuert aus einer großen Vorrichtung abfeuere.

Welche Musik in diesem Jahr über den Stadtsee schallen wird, bleibt vorerst ein Geheimnis der Stadt. „Die Musik zum Feuerwerk wird natürlich nicht verraten. Allerdings wird sie auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Feuerwerk und dem illuminierten Stadtsee für atemberaubende Momente sorgen“, teilt Göppel mit. Für den angesprochenen erleuchteten Stadtsee lassen die Verantwortlichen in diesem Jahr insgesamt 4000 Leuchtbecher zu Wasser.