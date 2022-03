Provisorischer Parkplatz in Bad Waldsee steht ab 2. April zur Verfügung

Da die Bleichestraße in Bad Waldsee im Bereich der bisherigen Fußgängerampel beim Bleicheparkplatz bis etwa zur Höhe Vötschenturm von April bis Ende des Jahres aufgrund der umfangreichen Umbauarbeiten komplett gesperrt werden muss, wird der übliche Durchgangsverkehr während der Bauzeit über eine Behelfsstraße umgeleitet. Das teilt die Stadt mit.

Die Behelfsstraße führe parallel zur Straße über den Bleicheparkplatz. An der Behelfsstraße würden provisorische Bushaltestellen eingerichtet. Die dadurch entfallenden Parkplätze werden laut Stadt auf dem Parkplatzprovisorium am ehemaligen Fischzuchtgelände (neben dem Parkplatz Bleiche) kompensiert. „Noch laufen kleinere Restarbeiten, die Freigabe des Parkplatzprovisoriums erfolgt am kommenden Wochenende“, so die Stadtverwaltung.