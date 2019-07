Prostituierte erleichtert 48-Jährigen um fünfstelligen Betrag

War es eine hoch dotierte Bezahlung sexueller Dienste oder war es ein Darlehen für eine vermeintlich schlimme Krankheit – diese nicht ganz einfache Frage galt es beim Amtsgericht Bad Waldsee zu klären. Der Anklage nach hatte eine 28-jährige Prostituierte einen Freier in den Jahren 2016 und 2017 um 40.300 Euro erleichtert.

Weil die Angeklagte aber in Deutschland lange keine Meldeadresse hatte, drohte die Anzeige des Geschädigten vom August 2017 in Leere zu laufen. Doch bei einem Besuch in einem Bordell in Friedrichshafen wurde sie wieder erkannt.

Liebe des Lebens im Bordell getroffen

Der Geschädigte, ein 48-jähriger Mann aus einer nördlichen Kreisgemeinde, arbeitet als Küchenhelfer und Fahrer. Nachdem seine Mutter an einer Krebserkrankung verstarb, teilte er mit seinem Bruder den Nachlass in Höhe von 360 000 Euro. Alleinstehend erwarb er eine Wohnung. Bei regelmäßigen Bordellbesuchen meinte er, die Liebe seines Lebens gefunden zu haben.

Im Verlauf kam es auch häufig zu Besuchen bei ihm zu Hause. Da die Angebetete jedoch nicht mobil war, übernahm eine befreundete Prostituierte regelmäßig diesen Transfer. Während diese in der Verhandlung von vielen Sexkontakten mit dem Freier sprach, räumte er nur einen „Dreier“ ein.

Sehr bald erfuhr die Angeklagte von seiner Erbschaft und auch, dass ein Teil seiner Barschaft zu Hause deponiert war. Sie gab ihm vor, dass sie an einem Gehirntumor erkrankt sei, dieser sollte zeitnah operiert werden.

Da aber keine Krankenversicherung vorliege, müsse sie bei Arzt und Klinik alles vor der Behandlung in bar entrichten. Da ihr monatliches Einkommen allerdings nur bei 1500 Euro liegt, brauche sie unbedingt seine großzügige Hilfe.

Angebliche Behandlungen, Reisen und Feiern bezahlt

Ohne zu zögern kam der 48-Jährige dem nach. Neben regelmäßig hohen Geldleistungen für die Behandlung des vorgeschobenen Tumors bezahlte er auch Reisen und eine mondäne Geburtstagsfeier. Beim Thema Rückzahlung der auf mehr als 40 000 Euro angewachsenen Finanzhilfe wurde auf vermögende Eltern in Rumänien verwiesen.

Wenn du mich liebst, dann musst du mir weiter Geld senden. 28-jährige Prostituierte

Als es dann doch zu keinem Operationstermin wegen dem Gehirntumor kam, sprach die Angeklagte von einer schmerzmittelresistenten Migräne. Wieder zurück nach Rumänien, hier wartete ein Kind auf ihre Mutter, wurde jetzt permanent über diverse Nachrichten-Apps Geld gefordert. „Wenn du mich liebst, dann musst du mir weiter Geld senden“, hieß es unter anderem. Auch kam es zum Austausch von einschlägigen Bildern und Videos.

Doch dieses Spiel wollte der Mann nun nicht mehr länger weiter treiben. Er erkannte, dass er gelinkt wurde und forderte die Frau zur Rückzahlung auf. Dabei soll es auch zu massiven Bedrohungen gekommen sein. „Ich habe einen richtigen ‚Hals‘ auf sie bekommen“, bekannte der als Zeuge geladene Geschädigte offen.

Ich glaube zwar dem Zeugen aber bei der eingeklagten Summe von 40.300 Euro könne es sich doch zu einem erheblichen Teil auch um die Bezahlung sexueller Dienste handeln. Amtsrichter Kurt Feurle

Bei einer bei Gericht vorgelegten Rückzahlungsvereinbarung wurde aber die Echtheit der Unterschrift bezweifelt. Bei so vielen Widersprüchen versuchte Pflichtverteidiger Werner Hubertus, mit einer Rückzahlungsvereinbarung der Angeklagten einen gerichtlichen Vergleich herzustellen. Oberstaatsanwalt Alexander Boger machte hier aber nicht mit: „Eine Freiheitsstrafe ist unumgänglich, doch das Angebot einer Rückzahlung wirkt sich selbstverständlich strafmildernd aus“.

Angeklagte hat keine Vorstrafen

„Ich glaube zwar dem Zeugen“, so Amtsrichter Kurt Feurle, „aber bei der eingeklagten Summe von 40.300 Euro könne es sich doch zu einem erheblichen Teil auch um die Bezahlung sexueller Dienste handeln“. Nach einer kurzen Besprechungspause wurde, im Einklang mit dem Geschädigten, ein rückzahlbarer Betrag in Höhe von 15 000 Euro benannt. Da die Angeklagte keine Vorstrafen hat, verurteilte Feurle sie zu einer Haftstrafe von acht Monaten.

Verspielen Sie nicht die somit bewilligte Bewährung, sonst kommen Sie doch noch in den Knast. Amtsrichter Kurt Feurle

Die Bewährungsauflage fordert die komplette Rückzahlung von 15 000 Euro bis spätestens Ende des Jahres 2021. Die Bestätigung des Geldeingangs werde nur vom Geschädigten anerkannt. „Verspielen Sie nicht die somit bewilligte Bewährung, sonst kommen Sie doch noch in den Knast“, lautete der ernstgemeinte Rat des Richters.

Nach einem knappen „Okay“ im Schlusswort der ansonsten selbstsicher auftretenden Verurteilten verzichteten Staatsanwalt und Verteidigung auf weitere Rechtsmittel.