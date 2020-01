Projekt „Landschwein“ trifft den Nerv der Zeit

Vom Hof auf den Teller: Das Projekt „Buchmann’s Landschwein“ ist eine erfolgreiche Partnerschaft aus landwirtschaftlichen Erzeugern, Metzgern, Gastronomen und Großküchen. Am Mittwoch wurde der aktuelle Stand des Projekts im Gasthof zum Kreuz in Mattenhaus bei Bad Waldsee vorgestellt, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Das Projekt ermögliche demnach fünf Landwirten in Oberschwaben eine rentable und dabei vorbildliche Tierhaltung in modernen Offenställen. Eine Kooperation garantiere ihnen die Wirtschaftlichkeit auf Jahre hinaus. Hinter dem Projekt „Landschwein“ stecken seit 2012 eine mittelständische Metzgerei und einige Dutzend Gastwirte (darunter Horst Schmidt vom Kreuz in Mattenhaus). In Zeiten landwirtschaftlicher Absatzkrisen es eine geniale Idee und treffe zudem den Nerv der Zeit: Nachhaltige Landwirtschaft, Tierwohl und Regionalität seien in aller Munde. Immer mehr Großküchen würden das Landschwein daher auf die Karte nehmen, ob Kliniken, Hochschulen oder Firmenkantinen. Drei der Erzeugerbetriebe hätten schon neue Ställe gebaut und ihre Kapazität verdoppelt.