Projekt „Altstadt für Alle“ geht bald weiter

Witterungabhängig starten die Bauarbeiten im Bereich Hauptstraße West nach der Winterpause am Montag, 7. Februar. Die Arbeiten beginnen auf Höhe Entenmoos-Plätzle und gehen in Richtung Kirche Sankt Peter. Ebenfalls geplant ist, im Kreuzungsbereich Steinacher Straße in Richtung Steinach am Montag, 14. Februar, mit den Leitungsbauarbeiten zu beginnen. Im April startet der Ausbau der Bleichestraße. Diese Maßnahme dauert bis voraussichtlich Ende des Jahres, teilt die Stadt Bad Waldsee mit.

Aktuelle Informationen zum Terminplan des Projekts „Altstadt für Alle“ und den Leitungsbauarbeiten gibt es auf der Internetseite der Stadt Bad Waldsee (www.bad.waldsee.de/afa), der Stadtwerke (www.stadtwerke-bad-waldsee.de/aktuelles) und der Projekt-Website (www.altstadt-fuer-alle.bad-waldsee.de).