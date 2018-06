Prognose: 11,1 Millionen Euro für Bleiche-Umgestaltung

Über die aktuellen Planungen zur Umgestaltung des Bleiche-Areals ist der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend informiert worden. Albrecht Reuß vom Stadtplanungsbüro Citiplan und Jörg Sigmund vom Freiraumplanungsbüro Sigmund haben den Stadträten ihre Ideen präsentiert, für die es Lob und Kritik gab.

„Es gibt drei Baustellen, an denen wir tätig sind: Bleiche, Hirschhof und Grabenmühle“, führte Reuß in die derzeitigen Planungen ein. Besonders plastisch wurde es im Bereich Grabenmühle. Eine eigens angefertigte Visualisierung brachte dem Gremium die Vision des großräumig geplanten Platzes nahe. „In Richtung Straße haben wir eine Abschirmung durch die Bushaltehäuschen und die Fahrradabstellanlagen. In Richtung Altstadt belebt ein langgezogenes Wasserbecken den Platz“, erklärte Sigmund. Dem Wasserlauf misst Sigmund große Bedeutung bei. Mit Fontänen, Querungshilfen und erhöhten Kanten zum Sitzen, soll das Wasserbecken in Szene gesetzt werden. Zusätzliche Sitzinseln und befestigte Pflanzquartiere sollen außerdem Nischen schaffen, die die Aufenthaltsqualität erhöhen. Als Bodenbelag schlägt Sigmund große Granitplatten vor, die für alle Altersgruppen – auch für Rollator- und Rollstuhlfahrer – geeignet wären. Auch an die Marktstände wäre gedacht, bietet der Platz doch die entsprechende Größe für ein buntes Markttreiben.

Geordneter Übergang

Die Überquerung der Bleichestraße wird in den Entwürfen mithilfe von Mittelinseln geregelt. Der Vorteil laut Sigmund: „Aktuell herrscht eine diffuse Querungssituation. Durch die Mittelinseln sollen die Leute geordnet in die Stadt kommen.“ Der Bleicheparkplatz selbst soll ebenfalls mit Wasser und Bäumen strukturiert werden. Aufgrund der Ausdehnung des Parkplatzes auf die derzeitigen Fischteiche, versicherte Reuß: „Die Größenordnung bleibt ähnlich. Aktuell gibt es rund 500 Parkplätze, die Planung sieht derzeit 475 Stellplätze vor.“ Er zeigte aber auch auf, dass die öffentlichen Parkplätze in den Bereichen Grabenmühle (39) und Hirschhof (23) wegfallen. „Wir haben in diesem gesamten Bereich dann rund 60 Stellplätze weniger. Dafür schaffen wir 55 zusätzliche Fahrradstellplätze“, betonte Reuß. Das Thema Parkplätze wurde in der Folge emotional diskutiert.

Die Planungen sehen auch eine Festwiese zwischen Schloss und Bleichestraße vor. Hierfür würde ein Teil des Bleicheparkplatzes renaturiert und mit einem Schotterrasen nutzbar gemacht, erklärte Sigmund: „Das gibt eine schöne, neue Qualität.“ Diese Festwiese würde im vierten und letzten Bauabschnitt voraussichtlich im Jahr 2022 umgesetzt. Zuvor sieht der Zeitplan im Bereich Bleiche im kommenden Jahr das Bebauungsplanverfahren vor, ehe 2018 die Bodenverbesserung auf dem Plan stünde. Für 2019 wäre der erste Bauabschnitt, die Fischteiche, angedacht. „Am besten ist, damit zu beginnen, dann hätten wir gleich die Parkplätze als logistisches Rückgrat“, so Reuß. 2020 stünde die Bleiche auf dem Plan, 2021 die Bleichstraße und die Grabenmühle.

Neubau angedacht

Auf dem Hirschhofareal sieht der Stadtplaner einen Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses entlang der Dreikönigsgasse sowie „ausschließlich Anwohner-Stellplätze“ vor. Bis zum Jahr 2021 sollen die Hochbauten auf dem Hirschhof-Areal bereits realisiert sein, wünscht sich der Stadtplaner. Denn dann könnten die Außenanlagen unkompliziert angegangen werden: „Andernfalls gefährden die Baumaßnahmen und die rollenden Bagger die bereits fertiggestellten Außenanlagen.“

Zum Abschluss der Präsentation stellte Reuß noch eine Kostenprognose vor. So werden für den Bereich Grabenmühle rund 3,8 Millionen Euro veranschlagt, für den vorderen Teil des Bleiche-Parkplatzes 2,24 Millionen und den Parkplatz auf den Fischteichen 2,67 Millionen Euro, für die Bleichstraße 820 000 Euro und für die Festwiese 700 000 Euro. Die Arbeiten für den möglichen, neuen Standort der Stadthalle im Anschluss an die Parkplätze auf den Fischteichen könnte mit 475 000 Euro zu Buche schlagen. Und auch die Angleichung der Stadthalle haben die Planer berücksichtigt. „Sollte die Stadthalle an Ort und Stelle bleiben, rechnen wir für die dauerhafte Improvisation der Halle mit 345 000 Euro.“ Alle Maßnahmen zusammengerechnet ergeben für die städtebauliche Aufwertung und Verbesserung der Optik des Stadteingangs insgesamt 11,1 Millionen Euro.