Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ravensburg bietet ab sofort einmal im Monat einen kostenlosen Bewerbungsmappencheck an. Das erste Mal findet dies am Donnerstag, 21. Juni, statt. Der jeweils nächste Termin kann telefonisch unter 0751 / 805222 oder direkt im BiZ, Schützenstraße 69, in Ravensburg erfragt werden.

Die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit prüfen die Bewerbungsunterlagen und geben hilfreiche Tipps zur inhaltlichen und optischen Gestaltung. Das Angebot richtet sich an Arbeitnehmer, die sich beruflich verändern wollen und unsicher sind, ob die Bewerbungsunterlagen den aktuellen Anforderungen entsprechen. Wer Interesse hat, braucht lediglich die fertige Bewerbung in ausgedruckter Form sowie auf einem USB-Stick mitbringen. Änderungen können anschließend direkt an den Bewerbungs-PCs im BiZ vorgenommen werden.