Probeliegen im Alkoven: Neue Sonderaussstellung im Erwin-Hymer-Museum

Das in Bad Waldsee mit der Erwin-Hymer-Group einer der ganz großen Akteure im Wohnmobilgeschäft beheimatet ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Dass aber ausgerechnet die Wohnmobilbranche eine derartig bedeutende Stellung im Tourismus- und Freizeitsektor einnimmt, ist kein Zufall.

Mit der Sonderausstellung „Der große Boom – Unabhängig mit Komfort im Reisemobil der 1980er“ geht man im Erwin-Hymer-Museum bis zum 16. April 2023 dem Phänomen auf den Grund.

Der Hobby von Fiat.

Der Lord Liberty und Gipsy Wohnwagen von Volkswagen (links). (Foto: Erwin Hymer Museum)

Die Zulassungskurve der Reisemobile in Deutschland zeigte zwar bereits in den 70er-Jahren eine steigende Tendenz, aber in der Zeit von 1985 bis 1992 schießen die Zahlen exponentiell in die Höhe.

Isabell Eisenbarth hat die Sonderausstellung kuratiert und erläutert beim Presserundgang bemerkenswerte und faszinierende Details. Nach ersten Reisemobilen in den 70er-ahren begünstigten verschiedene Faktoren die Innovationskraft der Reisemobilbauer in den 80er-Jahren, die neben den vollintegrierten Fahrzeugen vor allem die Alkovenmodelle als Familienlieblinge am Markt platzieren konnten.

Eine interessante Entwicklung

Neben einem Prototypen von Erwin Hymer auf der Basis eines Opel Bedford Blitz Transporter stehen Modelle von Dethleffs und Hobby, die auf Fiat Ducato Chasis aufgebaut sind.

Dank Vorderradantrieb beim Fiat Ducato, avancierte der Italiener bis heute zum meistverbreiteten Basisfahrzeug bei den Wohnmobilherstellern. Da die gesamte Technik vorne an einer Stelle konzentriert wurde, hatten die Entwickler für den rückwärtigen Aufbau ein wesentlich größeres Gestaltungspotential als bei Fahrzeugen mit Heckantrieb.

Mit teilweise üppiger Ausstattung im Stile des Gelsenkirchner Barocks wurde die heimelige Atmosphäre des Wohnzimmers in die weite Welt hinaus gefahren und verschmolz mit dem Drang der Wohnmobilbesitzer dem aufkommenden Massentourismus zu entfliehen. Freiheit, Individualität, Unabhängigkeit und trotzdem die eigene Dusche samt WC an Bord – diese Bedürfnissen wurden durch die boomende Reisemobilbranche befriedigt.

Es waren nicht nur die kleinen knuffigen Fahrzeuge, die Firmen in den 80er-Jahren offerierten, auch in der sieben Meter Klasse luxuriöser Raumwunder gab es, mit Modellen wie der berühmten S-Klasse der Hymermobile oder Lord Liberty 64oo von LMC mit auffallend großzügiger Nasszelle, eine breite Auswahl.

„Der große Boom“

Diese Modellvielfalt und die verschiedenen Entwicklungsschritte sieht man augenscheinlich an den ausgestellten Originalfahrzeugen. Viele sind Leihgaben von Privatpersonen, welche die Fahrzeuge noch regelmäßig in Gebrauch haben, erklärt Eisenbarth.

Vor der Präsentation von passenden Fahrzeugen in der Sonderausstellung „Der große Boom“, liegt oft viel Zeit und Recherchearbeit. Nach Studium von Fachzeitschriften aus jener Boomzeit, kristallisieren sich epochal typische Fahrzeuge heraus, die über einen längeren Zeitraum für mediale Aufmerksamkeit sorgten, erklärt Eisenbarth.

Der Hobby 600 aus dem Jahr 1984 ist so ein Fahrzeug, dessen Design vom Yachtbau inspiriert war. Nach Anfragen bei Caravanclubs fand Eisenbarth schließlich in einer Facebookgruppe einen Besitzer, dessen blauer Hobby 600 nun bis zum 16. April in Bad Waldsee zu bewundern ist.

Während der Boomjahre wurden von den Herstellern auch die ersten Alkovenmodelle gebaut. Diese Bauart mit einem nischenartigen Schlafkasten über dem Fahrerhaus vereinte den Vorteil von einem zweiten Schlafplatz mit günstigen Herstellungskosten. Ideale Voraussetzungen also, für ein familienfreundliches Wohnmobil. Die Bauart erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. In einem aktuellen Dethleffs Wohnmobil von 2022 wird den Ausstellungsbesuchern das Probeliegen im geräumigen Alkoven ermöglicht.

Und plötzlich wollten alle ein Reisemobil

Der große Boom der Reisemobilbranche in den 80er-Jahren lässt sich aber nicht nur an den Zulassungszahlen erkennen. Parallel kamen erste Fachzeitschriften in die Kioske, das Vermietungsgeschäft etablierte sich, Bürger und Naturschützer stöhnten plötzlich unter dem Massenandrang der Wohnmobilisten, deren „Wildcampen“ an den schönsten Orten nicht auf Begeisterung stieß.

Neben Verboten und Zufahrtsbeschränkungen gab es aber auch ab Beginn der 90er-Jahre Wohnmobilstellplätze. Bad Waldsee war hier von Anfang an mit dabei, denn bereits 1987 konnten die Wohnmobilisten in der Kurstadt auf offiziellen Wohnmobilstellplätzen nächtigen.