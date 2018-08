Prisma geht in die Sommerpause

Zahlreiche Vereine, Institutionen und Privatpersonen engagieren sich derzeit im „Ferienspaß“, dem Sommerferienprogramm von Bad Waldsee. Auch wenn die Ferien mittlerweile Halbzeit haben, warten noch viele unterschiedliche Angebote und Veranstaltungen auf die Teilnehmer. Wie das Jugendkulturhaus Prisma mitteilt, war der Anmeldeschluss hierfür der 12. August, es gebe aber auch Veranstaltungen, die keine Anmeldung brauchen (zum Beispiel Kino). Das Ferienspaß-Gewinnspiel läuft noch bis zum Ferienende (7. September). Die Teilnahmebedingungen sind der Homepage www.ferienspass-bad-waldsee.de zu entnehmen. Da sich das Prisma-Team nun bis einschließlich 17. September in die Sommerpause verabschiedet, können sich Teilnehmer bei Fragen zu Ferienspaßangeboten an die jeweiligen Veranstalter, in allen anderen Angelegenheiten an die Stadtverwaltung wenden.