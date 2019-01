Premiere für „Stress im Champus-Express“ ist am Freitagabend

Die letzten Proben sind erfolgreich gelaufen und nun startet die Mannschaft des Kolpingtheaters mit den diesjährigen Aufführungen. Insgesamt neun mal werden die Schauspieler mit dem Stück „Stress im Champus-Express“ im katholischen Gemeindehaus St. Peter auftreten und die Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Bahnreise einladen.

Die Wagons des mondänen Privatzuges rollen zwar durch oberschwäbische Gefilde, halten aber zum Leidwesen eines Ganovenpärchens nirgends an. Das ganze Stück spielt im Bordbistro des Zugs und das war für die Bühnenbauer eine enorme Herausforderung, verrät Regisseur Uli Hörmann während der Probe. Er hat das moderne Stück ausgewählt, weil es einen humorigen Blick auf das Deutsche Bahn Universum wirft und mit der eingewebten Kriminalgeschichte über einen roten Faden verfügt. Die große Vielfalt an Fahrgästen meistert das Ensemble mit mehreren Doppelrollen. Die Premiere ist fast ausverkauft, aber für die anderen Aufführungen gibt es an den Abendkassen noch Restkarten. Als besonderen Tipp für alle Kurzentschlossenen empfiehlt Hörmann die Aufführung am Sonntag 27. Januar. „Da haben wir auch noch richtig gute Plätze frei“ so Hörmann. Die Aufführungstermine im Gemeindehaus St. Peter sind: 25. Januar, 26. Januar (Nachmittags 15 Uhr), 27. Januar, 1. Februar, 2. Februar, 3. Februar, 8. Februar, 9. Februar,10. Februar. Alle Abendvorstellungen beginnen um 19.30 Uhr.