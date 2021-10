Preisverleihung durch Ernst Hutter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Verein „Musik hilft Menschen“ veranstaltete am 23. Oktober 2021 in Fronhofen die Preisverleihung anlässlich der Spendenchallenge „Durch diese Zeit“. Zu den glücklichen Gewinnern zählte auch der Musikverein Reute-Gaisbeuren, der zehn BrassTrail Bläserschulen für Tenorhorn, Bariton und Euphonium von Michael Müller & Maria Sturm aus den Händen von Ernst Hutter, dem Leiter des erfolgreichsten Blasorchesters der Welt überreicht bekam.

Durch den kurzweiligen Abend führte Barny Bitterwolf, der auch selbst im Vorstand des Vereins „Musik hilft Menschen“ aktiv ist. Der noch junge Verein, an deren Spitze Bernhard Wagner aus Meckenbeuren steht, setzt sich für Kinder in der Region Bodensee-Oberschwaben ein, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Hier konnten schon viele Dinge realisiert werden, die ohne finanzielle oder materielle Unterstützung der häufig schwerkranken Kinder oder am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen nicht möglich gewesen wären. Die Gäste der Preisverleihung waren sichtlich bewegt, als einige der Förderprojekte vom Vorstandsmitglied Karl-Heinz Haller vorgestellt wurden. Musikalisch umrahmte die Veranstaltung die Blasmusikformation „Burgspatzen“ aus Fronhofen unter der Leitung von Helmut Heydt.

Barny Bitterwolf warb für die Unterstützung von „Musik hilft Menschen“ durch Spenden und Mitgliedschaften, um hier vor Ort in Notsituationen den betroffenen Kindern und Familien helfen zu können und bedankte sich bei den vielen Firmen und Privatpersonen, die hochwertige Preise für die Teilnehmer am Spendenwettbewerb zur Verfügung stellten.

Der Musikverein Reute-Gaisbeuren bedankt sich für das Engagement von „Musik hilft Menschen“ und freut sich sehr über die BrassTrail Bläserschulen von Hutter Music für seine Nachwuchsmusiker.