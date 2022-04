Preisträgerinnen stellen im Kornhaus aus

Gleich zwei Preisträgerinnen sind es, die vom 24. April bis zum 29. Mai im Museum im Kornhaus ihre Werke ausstellen. Das geschieht deshalb, da sich die Jury bei der Vergabe des Paul-Heinich-Ebell-Förderpreises 2021 bei der Nominierten-Ausstellung nicht auf einen eindeutigen Preisträger einigen konnte. So wurde der Preis geteilt zwischen Annalena Huber aus Ravensburg und Anja Demuth aus Ulm. Beide Künstlerinnen arbeiten mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Annalena Huber sagt über ihre in traditioneller Technik gemalten Bilder: „Meine Arbeiten sind abstrakt. Sie erinnern mal vage, mal eindeutiger an Architektur und urbane Landschaften. Es geht dabei immer um Raum und Perspektive, Fläche und Farbe. Abstrahierungen vermischen sich mit konkreten Elementen.“ Anja Demuth machte im Rahmen ihrer Masterarbeit im Studiengang Textil- und Flächendesign bereits erste Experimente mit 3D-Druck auf Textil. Sie entwickelte diese Technik weiter und begann schließlich damit, diese aufwändige Technik für ihre Malereien auf Leinwänden anzuwenden.

Die Vernissage ist am Sonntag, 24. April, um 11 Uhr. Zur Einführung spricht die Kunsthistoriker Andrea Dreher aus Ravensburg. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Saxophonquartett der Jugendmusikschule Bad Waldsee.

Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei wie auch der Besuch des gesamten Hauses.