Preisgekrönte Jungforscher

Die zwei Teilnehmerteams des Gymnasiums Bad Waldsee haben beim Regionalwettbewerb Südwürttemberg „Schüler experimentieren“ (bis 14 Jahre) und „Jugend forscht“ (14 bis 21 Jahre) im Dornier-Museum Friedrichshafen gleich bei ihrer ersten Teilnahme den zweiten und dritten Platz belegt. Das sei eine „kleine Sensation“, meinte Birgit Bader-Sickinger zum Erfolg. Laut Pressemitteilung hatten die Jungforscher der sechsten und siebten Klasse mit den betreuenden Lehrern Jochen Krüger und Bader-Sickinger erst zum Schujahresbeginn 2019 in der neu gegründeten Forscher-AG die Arbeit aufgenommen.

Viele andere der 127 versammelten Jungwissenschaftler, die in Friedrichshafen insgesamt 56 Arbeiten zeigten, forschten schon seit einem ganzen Jahr an ihren Projekten. Dagegen mussten die fünf angemeldeten Teilnehmer der insgesamt 16 Schüler der Forscher-AG in Bad Waldsee zunächst einmal selbstständig Themen suchen, die zu einem wissenschaftlich brauchbaren Projekt ausbaubar wären.

Theresa Maucher und Evelyn Demidovic aus Klasse 6 zum Beispiel hatten sich darüber Gedanken gemacht, wie man ein in die Badewanne gefallenes Buch wieder trocknen kann. Mit ihrem Projekt „Nasse Bücher retten“ belegten sie im Bereich Arbeitswelt den dritten Platz.

Jakob Schwarz, Theo Klingele und Constantin Weidele aus Klasse 7 erreichten im Arbeitsbereich Geo- und Raumwissenschaften sogar den zweiten Platz. Mit ihrem Projekt „Blumenfreude nach dem Urlaub“ konnten sie die dreiköpfige Jury aus Fachleuten der Industrie und Universität bei ihrer Präsentation ihrer Forschungsergebnisse überzeugeen.

Seit September fördert das Gymnasium Bad Waldsee nicht mehr nur schwächere Schüler in verschiedenen Förderkursen. Seit Schuljahresbeginn gibt es auch „Forderkurse“ für all diejenigen, die mit dem normalen Unterrichtsstoff sehr gut klar kommen und darüber hinaus Anreize benötigen, neugierig sind und durch gute Ideen alle voranbringen können.

Neben der Forscher-AG gibt es am Waldseer Gymnasium derzeit auch die Bienen-AG sowie Kurse zum Kreativen Schreiben in Englisch und Deutsch. Auch der reguläre Projektkurs der „neuen“ Klasse 11 gehört zu diesem Programm, das Freude und Interesse am exakten wissenschaftlichen Arbeiten wecken, unterstützen und begleiten soll.