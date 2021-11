Preise, Wartezeiten, Kapazitäten: Hier gibt’s in Bad Waldsee (bald) PCR-Tests

Am Dienstag sind nach Angaben des Landesgesundheitsamts auf den Intensivstationen im Land den zweiten Werktag in Folge mehr als 250 Covid-19-Patienten behandelt worden. Daher wurde in Baden-Württemberg die sogenannte Warnstufe ausgerufen. Die Einschränkungen, vor allem für nicht-geimpfte oder nicht-genesene Menschen, sind am Mittwoch in Kraft getreten.

In der Warnstufe müssen nicht-geimpfte und nicht-genesene Personen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen PCR-Test vorlegen – insbesondere in Innenräumen. Das betrifft etwa Veranstaltungen, den Restaurant-, Messe- oder Kinobesuch, aber auch den Vereinssport in geschlossenen Räumen. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.