Praxis in Bad Waldsee geschlossen: Patienten suchen verzweifelt einen neuen Hausarzt

Neben dem drohenden Verlust der stationären Grundversorgung am Krankenhaus tun sich in Bad Waldsee auch bei der hausärztlichen Versorgung immer größere Lücken auf. Nachdem der langjährige Hausarzt Hubert Brehm seine Praxis krankheitsbedingt aufgeben musste, stehen viele seiner Patientinnen und Patienten auf der Straße.

Lage wird sich voraussichtlich noch verschärfen

Die verbliebenen Praxen haben den Betroffenen signalisiert, dass sie aus Kapazitätsgründen niemanden mehr aufnehmen können. Und die Lage dürfte noch dramatischer werden, weil in den kommenden Jahren gleich mehrere Kollegen in den Ruhestand treten. Schon jetzt sind laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) dreieinhalb Kassensitze am Ort unbesetzt.

Es war ein Schock für seine Patienten, als Hausarzt Brehm in der SZ die Aufgabe seiner Praxis in der Biberacher Straße 24 bekanntgab. Einen Nachfolger fand er nach KV-Angaben nicht, hatte aber gehofft, dass seine Patienten in umliegenden Praxen Aufnahme finden könnten.

Ehepaar sucht nach neuem Hausarzt – bislang erfolglos

Dem ist leider nicht so. „Wir schwanken zwischen Bangen und Hoffen, einen neuen Hausarzt zu finden, aber bislang liefen unsere Anrufe bei allen Waldseer Praxen und auch in den Nachbarstädten ins Leere, weil sie voll sind“, beklagt auf SZ-Anfrage das Waldseer Ehepaar Gobs stellvertretend für viele Familien, die in den sozialen Netzwerken ihrem Ärger über diese unschöne Entwicklung an der „Hausarztfront“ Luft gemacht haben.

Dabei müssen die mit Vorerkrankungen belasteten Eheleute Gobs im Moment froh sein, dass sie Rezepte für ihre Medikamente „gefallenshalber“ von ihren auswärtigen Fachärzten verschrieben bekommen. „Sonst sähe es rabenschwarz aus für uns und viele andere, die vergeblich nach Ersatz suchen. Es darf doch nicht wahr sein, dass man als Versicherter in eine so prekäre Lage kommt“, kritisieren die Gobs und fordern die Politik dazu auf, die Weichen so zu stellen, dass die hausärztliche Versorgung für alle Patienten sichergestellt ist.

Wir bezahlen jahrelang unsere Krankenkassenbeiträge und wenn man dann medizinische Hilfe braucht, ist keine mehr da.

Auch andere Ärzte finden keinen Nachfolger

Dabei dürfte es bei der Hausarztversorgung in Bad Waldsee noch schlimmer kommen in den nächsten Jahren, wie die niedergelassenen Mediziner bei einer Gesprächsrunde mit der Stadtverwaltung und der Bürgerinitiative (BI) Krankenhaus Bad Waldsee kund taten. Gegenüber der SZ bestätigt dies ein langjähriger Hausarzt, der namentlich nicht genannt werden möchte. „Wir sind mehrere Kollegen, die zwischen 60 und 65 Jahre alt sind, und man muss deshalb davon ausgehen, dass weitere Arztsitze frei werden, wenn sich keine Nachfolger finden für uns“, bekennt der Mediziner.

Auch er selbst habe mehrere Gespräche mit potentiellen Nachfolgern geführt, die ergebnislos geblieben seien. Dabei würde er gerne seine Arbeitszeit etwas reduzieren und in ein paar Jahren ganz aussteigen. „Für junge Ärzte ist nicht der Verdienst entscheidend, sondern eine gesunde ,work-life-balance’. Die erste Frage war die nach den Arbeitszeiten und nach der Verantwortung bei der Führung einer Praxis und dann die nach dem vorhandenen Wohnraum in der Stadt, wo Bad Waldsee nicht am besten abschneidet“, berichtet der Arzt. „Die arbeiten dann lieber angestellt in den Kliniken akademisch geprägter Städte ohne Risiko, was uns auf dem Land leider nicht hilft.“

Sozialministerium: Aktionsprogramm „Landärzte“

Das weiß man auch beim Sozialministerium des Landes und hat deshalb das Aktionsprogramm „Landärzte“ auf den Weg gebracht. Damit soll die ambulante medizinische Versorgung der Menschen flächendeckend gesichert werden. Insbesondere in der Provinz müssten dabei „Bund, Land, Selbstverwaltung und Kommunen gemeinsam daran arbeiten, die Versorgungsstrukturen, die Arbeitsbedingungen und die örtliche Infrastruktur an den Bedürfnissen der nachwachsenden Ärztegeneration auszurichten“.

Hausärztliche Versorgung „zunehmend schwierig“

Die Kassenärztlichen Vereinigungen, die eine flächendeckende ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten zu organisieren haben, bewerten die hausärztliche Versorgung ebenfalls als „zunehmend schwierig“, wie eine SZ-Anfrage ergab.

Aber nicht nur auf dem Land, auch in der Stadt mangelt es an Nachwuchs. „Das ist für die Patienten sicherlich eine schwierige Situation, denn sie müssen ihren Suchradius ausdehnen und verschiedene Ärzte abtelefonieren. Dabei kann auch die Servicenummer 116117 bei der Suche nach Hausarztterminen helfen“, informiert Eva Frien von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der KV Baden-Württemberg in Stuttgart.

In Waldsee könnten sich noch dreieinhalb neue Ärzte niederlassen

Die Anzahl der Ärzte, die sich in einer Gemeinde niederlassen dürfen, wird bekanntlich von der sogenannten Bedarfsplanung bestimmt. Für Bad Waldsee gibt es danach laut KV aktuell einen Versorgungsanteil von 98 Prozent. „Das bedeutet, dass die Stadt rein rechnerisch nicht unterversorgt ist – es könnten sich jedoch noch dreieinhalb neue Ärzte niederlassen, nachdem die Praxis Brehm geschlossen ist“, rechnet Frien vor. Bliebe dieser Hausarztsitz vakant, reduziere sich der Versorgungsgrad auf 94 Prozent. Frien: „Bad Waldsee wäre damit rechnerisch aber immer noch nicht unterversorgt.“

Die früheren Patienten Brehms nehmen die „Versorgungsrealität“ jedoch ganz anders wahr und hoffen, dass sich in der Großen Kreisstadt zeitnah neue Hausärztinnen und Hausärzte niederlassen mögen.