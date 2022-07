Pralles Programm beim Waldseer Altstadtfest

Die Vorfreude in Bad Waldsee steigt immer weiter an. Das Altstadt- und Seenachtfest steht am kommenden Wochenende an und das ist das Programm.

Los geht’s am Samstagabend, 30. Juli, um 18 Uhr mit dem Sternmarsch der Fanfaren und Highland-Pipes zum Fassanstich. Dann wird der gesamte historische Stadtkern, vom Bleiche-Parkplatz bis zur Uferpromenade, zur einzigen großen Festmeile, wie es in einer Pressemitteilung heißt.. An Ständen und Lauben bewirten die

Vereine. Neu in diesem Jahr: das Weinfest am Schloss. Auf der Bleiche neben dem Vergnügungspark steigt die Party von „Young Culture“. Musikkapellen, Pop- und Rockbands spielen an allen Ecken. Auf der großen Bühne an der Hochstatt spielt die Band „Cross Beats“ auf. Gefeiert wird bis 2 Uhr nachts.

So sieht das Festprogramm am Sonntag aus

Sonntag, 31. Juli, ist Familientag: Ab 10.30 Uhr geht der große Flohmarkt in der Innenstadt los: Trödel, Gebrauchtwaren, Selbstgebasteltes, dazu bewirten wieder die Vereine. Die Bleichestraße und Teile der Altstadt werden für den Verkehr gesperrt und zur Flohmarkt-Meile.

Spiel und Spaß für die kleinen Besucher gibt es auf der Wiese am Stadtgraben: mit Kindertheater und dem Zirkus Liberta. Beim Stand-Up-Paddling auf dem Stadtsee hat jeder die Gelegenheit, diese Trendsportart beim mobilen Jugendhaus (Höhe Spital) selbst auszuprobieren, geht aus der Pressemitteilung hervor. Ein Stand-Up-Paddle-Wettbewerb wird laut SZ-Informationen in diesem Jahr nicht ausgetragen.

Es wird aber ein Ruderrennen um 13 Uhr stattfinden, dann treten Vorstandsteams der Narrenzunft und des Rudervereins gegeneinander an. Auf der Hochstatt-Bühne gibt’s Tanzvorführungen und abends spielt die Band „Jiggle and the Hairstylers“. Gefeiert wird an diesem Abend bis 23 Uhr.

Zündender Höhepunkt ist das Feuerwerk

Sobald es am Sonntagabend dunkel wird, bahnt sich das Finale am Stadtsee an. Viele Besucher verfolgen das Feuerwerk an der illuminierten Uferpromenade. Zutritt erhalten die Gäste mit Festabzeichen für drei Euro. Die Festabzeichen werden durch die Mitglieder des Musikvereins Haisterkirch verkauft.

Erstmals werden in diesem Jahr Armbänder genutzt. Doch zurück zur Stimmung am Stadtsee: 4000 schwimmende Lichter verzaubern das Wasser, bis um 22 Uhr das Höhenfeuerwerk startet. Dann spiegelt sich das Feuerwerk im Wasser und Musik erklingt.

Außerdem verkaufen die Waldseer Stadträte Bad Waldsee-Bändchen. Jedes dieser Bändchen hat laut Pressemeldung eine Nummer und jedes Bändchen ist ein Los. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis 500 Euro in bar, Ballonfahrten und weitere Preise. Die Ziehung der Losnummern erfolgt im Nachgang. Zu kaufen gibt es die Bändchen im Hüttele, das am Samstag von 18 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 21.30 Uhr geöffnet hat.

Das Festbüro befindet sich in der Botenmeisterei. Die Botenmeisterei ist im Eingangsbereich des Rathauses zu finden und hat am Samstag von 12 bis 22.15 Uhr und am Sonntag 8.30 bis 22 Uhr geöffnet.

Und auch beim 46. Altstadt- und Seenachtfest ist die DRK-Bereitschaft in der Schwemme in der Stadthalle im Notfall zur Stelle. Telefonisch ist das DRK unter der allgemeinen Notrufnummer 112 oder unter 07524 / 9766971 (Schwemme) zu erreichen. Die ehrenamtlichen Helfer des DRK sind, wie in den vergangenen Jahren, auch als „Fußstreife“ im Festgebiet unterwegs.

Die Feuerwehrangehörigen werden im Finanzamtsgebäude neben der Polizei anwesend sein. Sie sind ebenfalls unter der Notrufnummer 112 zu erreichen.