Präventionstag für die 7B der Realschule Bad Waldsee

Es ist schon ein gehöriges Quäntchen Mut und Vertrauen nötig, sich von Mitschülern beim „Easy Spider“ durch das Spinnennetz hieven zu lassen – und doch war dies für die Schülerinnen und Schüler der 7b der Waldseer Realschule ein Highlight beim Präventionstag am vergangenen Dienstag im katholischen Gemeindehaus. Auf Initiative der Schulsozialarbeit hatte die Realschule gerne auf das Angebot der Mobilen Jugendseelsorge zugegriffen. Seit nunmehr zwei langen Jahren kann von den Jugendlichen pandemiegeschuldet nur wenig oder gar nichts Gemeinschaftsstiftendes mehr erlebt und gelebt werden. Dass dem wirklich so ist, spürten Jugendseelsorger David Bösl, unterstützt von der Schulsozialarbeit, und Klassenlehrer Simon Benold bereits bei den Warm-up-Spielen: Die Schüler zeigten sich super motiviert. Eine Traumreise führte dann zu einem warmen Sandstrand und zur Schatztruhe der eigenen Stärken. Bei weiteren Übungen, unter anderem besagtes „Easy Spider“, ging es um Nähe und Distanz, Kooperation und Vertrauen. In Kleingruppen wurden die Jugendlichen rund um das Thema Gewalt sensibilisiert und mittels der Geschichte vom kleinen und großen Nein und daran anschließenden Partnerübungen bestärkt, sich laut und deutlich zu artikulieren, damit gegebenenfalls ein „Nein“ gehört wird und seine Wirkung hat.

Zur Mittagspause gab es vom Partyservice Brugger eine ordentliche Menge leckerer Spaghetti mit Nachtisch für jeden, serviert von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Pfarrgemeinde (an dieser Stelle herzlichen Dank hierfür!). Dem Bewegungsdrang wurde danach an der frischen Luft auf dem Kirchplatz mit erlebnispädagogischen Gruppenspielen entsprochen. Bei „Riese, Elfe, Zauberer“, „Pipeline“ und „Tower of Power“ war gute Teamarbeit gefordert. Natürlich meisterte die 7b alles hervorragend. Was bei Gewalt deeskaliert und was Zivilcourage im Schüleralltag heißen kann, wurde wiederum in Kleingruppen erarbeitet und beim Duell mit Schaumstoffschlägern spürte die Gruppe, welche Dynamik sich durch einen „anfeuernden Mob“ entwickelt. Zum Finale war nochmals Vertrauen gefragt. Einige Mutige durften sich rücklings von den Mitschülern auffangen lassen. Klassenlehrer Simon Benold, das ist sicher, vertraut voll und ganz auf seine Klasse. Als krönenden Abschluss ließ er sich selbst darauf ein und wurde aufgefangen. Ein gelungener Tag für die Klasse, selbstverständlich unter Einhaltung der Coronaregeln.