Prävention „Sicher unterwegs – gegen sexuelle Gewalt“

Eine weitere Präventionsveranstaltung am Gymnasium fand am 10. 11. November für die neunte Klassenstufen statt. Die Referentin der Polizei Ravensburg, Evelyn Lang, hat einschlägige Erfahrung und umfangreiche Kenntnisse zu Delikten im Landkreis Ravensburg. Frau Lang verbreitet im Klassenzimmer jedoch keine Panik, sie macht bewusst, dass nur circa ein Prozent aller angezeigten Straftaten solche gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind. Dabei sensibilisiert sie einfühlsam, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und beschreibt reale Situationen von Schülern und Schülerinnen im Alltag, der Freizeit auf Parties. Dabei sei das Wichtigste die klare Ansage: „Ich will das nicht!“ Zum Schutz vor Übergriffen gibt sie die HANDY-Formel an die Hand: Haltung, Aufmerksamkeit, Notruf, Dominant und Yell, also lautes, schrilles Schreien, denn gerade für Jugendliche, die erst anfangen unterwegs zu sein, sind kompakte Tipps hilfreich. Eben dieses wachsam sein, für Abstand sorgen, eventuell auch wegrennen oder die Nähe von Familien und Paaren suchen, sich von den Eltern abholen lassen, mit Freunden unterwegs sein und nicht gebückt aufs Handy schauen, sondern einen Blick für die Situation haben. Schon das kann Situationen entschärfen. Weiter rät sie dazu, Getränke selbst an der Theke zu holen, um K.O.-Tropfen zu entgehen und generell aufeinander zu achten.

Die Expertin empfiehlt den Jugendlichen auch sinnvolle Hilfsmittel zum Schutz unterwegs. Von Waffen oder Schutzspray hält sie wenig, besser seien diverse Apps, die man einfach herunterladen kann, wie zum Beispiel die NORA-App der Bundesländer, die den Standort der Mobil-Geräte nutzt, um diesen an Einsatzleitstellen der Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten zu vermitteln.