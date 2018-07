Präsidentenwechsel beim Rotary Club Bad Waldsee-Aulendorf

Markus Beutinger ist neuer Präsident des Rotary Clubs Bad Waldsee-Aulendof. Als eines seiner wichtigen Ziele bezeichnete Beutinger die Besiegelung der Partnerschaft mit dem Rotaryclub Junglinster in Luxemburg, die sein Vorgänger Hermann Edel auf den Weg gebracht hatte.

Repräsentation nach außen

Der Rotary Club Bad Waldsee Aulendorf ist einer von 35 000 Rotary Clubs in mehr als 200 Ländern. In allen wechselt um den ersten Juli herum das Präsidentenamt auf ein anderes Clubmitglied. Die Präsidenten repräsentieren für ein Jahr ihre Clubs nach außen und sind in der Zeit verantwortlich für die Clubaktivitäten. In Hermamm Edels Amtszeit fiel beispielsweise die „Deckel gegen Polio“ Aktion. In Supermärkten, Kindergärten, Schulen oder Kliniken wurden Drehverschlüsse von PET- Flaschen gesammelt, die an Recyclingunternehmen verkauft wurden. Der Erlös geht an das Internationale Rotary Programm gegen Kinderlähmung.

Wöchentliche Treffen

Stolz äußerte sich Edel auch darüber, dass aus den Einnahmen des Kleiderflohmarkts beim Waldseer Seenachtsfest ein stattlicher Betrag an die Jugendhilfe in Aulendorf gespendet werden konnte.

Der Rotary Club Bad Waldsee-Aulendorf trifft sich im wöchentlichen Wechsel montags oder dienstags.