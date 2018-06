Postboten kommen nun aus dem „Wasserstall“

Niederlassungsleiter Maximilian Mühlbauer hat die Mitarbeiter am Donnerstag offiziell im neuen Postgebäude im Gewerbegebiet „Wasserstall“ begrüßt und die Vorteile des Neubaus hervorgehoben.

Ein Stück Neuland

„Heute ist also der offizielle Startschuss in Bad Waldsee und wir als Deutsche Post betreten auch ein Stück Neuland“, hieß Mühlbauer die 40 Mitarbeiter der ehemaligen Stützpunkte in Eberhardzell und Bad Waldsee willkommen. Vor zwei Jahren hätten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, den Wandel der logistischen Anforderungen an das Unternehmen mitzugehen. „Wir verzeichnen derzeit eine Paketwachstumsrate von fünf bis zehn Prozent“, erklärt der Niederlassungsleiter ganz allgemein. Vom neuen Zustellstützpunkt würden nun insgesamt rund 17 000 Haushalte versorgt.

„Es ist zudem unser erstes Musterprojekt und ich finde, dass es ganz gut gelungen ist“, lobte Mühlbauer mit Blick zu Investor Siegmar Götz. Er hob die Zusammenarbeit mit ihm besonders hervor und attestierte Götz hohe Professionalität. „Ich kenne keinen anderen Investor, der sich so tief in die Prozesse der Deutschen Post eingearbeitet hat, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.“ Götz selbst teilte in seiner kurzen Ansprache mit, dass er hoffe, die Erfordernisse der Deutschen Post für viele Jahre erfüllt zu haben und den Zustellern mit dem neuen Gebäude die Arbeit auch etwas erleichtern zu können.

Auch Bürgermeister Roland Weinschenk nutzte die offizielle Inbetriebnahme des neuen Bad Waldseer Zustellstützpunkts, um den Verantwortlichen zu gratulieren. „Das Gelände liegt günstig, verfügt über eine gute Verkehrsanbindung und bietet ein ausreichend großes Grundstück.“ Und so stelle sich die Deutsche Post neu auf, um ihr Potential noch stärker ausschöpfen zu können.

Routine bei den Arbeitsabläufen

Seit 23. Juni arbeiten die Zusteller bereits im neuen Gebäude. Einige Kinderkrankheiten, wie es Mühlbauer nennt, gebe es noch auszumerzen, gleichwohl habe sich schon eine gewisse Routine bei den Arbeitsabläufen eingestellt. Frühmorgens um 5.30 Uhr fahren die ersten Lkw vom Briefzentrum in Weingarten oder Paketzentrum in Günzburg in den Hof des Zustellstützpunktes. Gegen sieben Uhr würden die Zusteller dann ihre Arbeit aufnehmen und – sobald die Sendungen nach Zustelltouren sortiert sind – mit insgesamt 27 gelben Post-Fahrzeugen vom Hof fahren.