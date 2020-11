Positive Nachricht des Tages: Solidarität mit Gastronomen

In Zeiten von Corona geraten positive Nachrichten leicht in den Hintergrund. Daher möchte die Schwäbische Zeitung Bad Waldsee/Aulendorf bewusst ein Gegengewicht setzen und die schönen und guten Meldungen hervorheben. In der Rubrik „Positive Nachricht des Tages“ sollen glücksbringende Alltagserlebnisse, erfreuliche Entwicklungen in den Bereichen Kultur, Wirtschaft oder Umwelt sowie lebensfrohe Begegnungen zwischen Menschen aufgezeigt werden. Beteiligen Sie sich gerne an dieser Rubrik und schicken uns Ihre positiven Entdeckungen und Erlebnisse an: redaktion.waldsee@schwaebische.de