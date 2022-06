Porträts der früheren Bürgermeister im historischen Rathaus

Vor kurzer Zeit wurden am Sitzungssaal im historischen Rathaus vier Porträts der Bürgermeister aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg angebracht, die dort dauerhaft zu sehen sein werden. Auf diese Weise wird die Erinnerung an prägende Persönlichkeiten und Jahre der Stadtgeschichte lebendig gehalten oder auch wieder ins Gedächtnis gerufen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zugleich würdigt die Stadt Bad Waldsee die Verdienste ihrer früheren Bürgermeister auch auf diese Weise.

Jeweils zwei Künstlerinnen und Künstler, die in Bad Waldsee wohnen und wirken oder aus der Stadt stammen, waren von der Stadtverwaltung angefragt worden, die Porträts zu erstellen. So entstanden vier künstlerisch durchaus unterschiedliche und einzigartige Darstellungen der Männer, die in den vergangenen Jahrzehnten die Geschicke der Stadt geleitet und ihre Entwicklung maßgeblich geprägt haben. Aus Anlass der Präsentation der Porträts hatten Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy die dargestellten Personen bzw. deren Nachfahren zu einer kleinen Feierstunde ins Rathaus eingeladen. Als Gäste konnten so Prof. Rudolf Forcher und seine Ehefrau Ingeborg begrüßt werden, ebenso wie Andrea Stauber, die Tochter des früheren Bürgermeisters Karl Faiß, und ihr Ehemann Dr. Wolfgang Stauber. Ortsabwesend waren Bürgermeister a. D. Roland Weinschenk und seine Ehefrau Bettina. Der ebenfalls porträtierte frühere Bürgermeister Dr. Siegfried Krezdorn ist bereits verstorben und war unverheiratet und kinderlos geblieben. Die Porträts können zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. Über den Aufzug ist auch ein barrierefreier Zugang möglich.