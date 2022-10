Polizistin informiert zum Thema Betrug am Telefon

Der Stadtseniorenrat und der Wohnpark am Schloss laden am Mittwoch, 2. November, um 14.30 Uhr zu einem Infonachmittag mit Vortrag ein. Das Thema ist „Durchschaut – Betrug am Telefon“. Zu Gast als Referentin ist Kriminalhauptkommissarin Evelyn Lang vom Polizeipräsidium Ravensburg.

Die Veranstaltung findet im Festsaal oder im Foyer des Wohnparks am Schloss, Steinacher Straße 70, in Bad Waldsee statt. Besucher sollten den jeweiligen Aushang am Eingang des Wohnparks beachten. Die Veranstaltung ist kostenlos.