In der vergangenen Woche hatte die Bad Waldseer Polizei im Garten neben ihrem Dienstgebäude in der Hauptstraße einen außergewöhnlichen Gast zu Besuch: Wie die Stadt mitteilt, war dort ein Schwan gelandet, konnte aber wohl wegen des geringen Platzes in dem eingezäunten Gelände nicht mehr abheben. Also schlossen zwei Polizisten das Tor auf und begleiteten den Wasservogel hinaus in Richtung Stadtsee. Für diesen nicht alltäglichen Einsatz sagt die Stadtverwaltung herzlichen Dank.