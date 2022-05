Polizei umstellt Wohnhaus in Bad Waldsee: Ein Mann drohte damit, seine Frau umzubringen

Größerer Einsatz für die Polizei am Frauenberg in Bad Waldsee: Ein Mann hat am Sonntagabend damit gedroht, seine Frau umzubringen. Das bestätigte das Polizeipräsidium Ravensburg am Montagvormittag auf SZ-Anfrage.

Zwei Kinder waren ebenfalls im Haus. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus der gesamten Umgebung an und zahlreiche Polizisten umstellten das Gebäude. Zu einer schlimmen Tat kam es nicht. Nachdem die Polizei Kontakt mit dem Mann aufnehmen konnte, wurde er anschließend wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik gebracht.

Waffen im Haus

Gegen 18 Uhr erreichte die Polizei der Notruf der bedrohten Frau. Sie gab an, dass ihr Mann sie umbringen wolle und Waffen im Haus habe, wie Daniela Baier, Sprecherin des Polizeipräsidiums, erläuterte. Mehrere Polizisten in zweistelliger Anzahl aus verschiedenen Revieren in der Umgebung rückten kurz darauf an und umstellten das Wohnhaus, wie Baier ausführte. Da auch zwei Kinder im Haus waren, sei die unklare „Bedrohungslage“ heikel gewesen.

Nach Angaben von Baier konnte die Polizei jedoch nach einer gewissen Zeit Kontakt mit dem Mann aufnehmen und ins Haus gelangen. Der Mann hatte zwei Schreckschusswaffen und Betäubungsmittel im Besitz. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Klinik gebracht.

Einsatz erregt Aufsehen

Der Polizeieinsatz sorgte für Aufsehen in der Kurstadt. Mehrere Bürger, auch in Reute-Gaisbeuren, hatten die Einsatzwagen mitsamt Blaulicht und Martinshorn gehört und gesehen.

Aktuell sind auch im Bereich Wasserstall einige Einsatzfahrzeuge. Laut Polizeipräsidium handelt es sich um eine „polizeiliche Kontrollstelle“.