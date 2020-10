Polizei sucht Zeugen zu Unfallverursacher in Bad Waldsee

Hinweise zu einem bislang unbekannten Autofahrer erhofft sich die Polizei nach einem Unfall, der sich vor geraumer Zeit am Ortsausgang in Richtung Möllenbronn zugetragen hat. Laut Polizeibericht stieß der Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 28. September und 5. Oktober an einem Feldweg vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen einen Mülleimer und ein Verkehrsschild. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere Hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07524 / 40430.