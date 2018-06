Polizei sucht Zeugen zu Diebstahl

Ein schwarzes Rennrad der Marke Canyon, Ultimate CF SL 8.0 mit der Rahmennummer R2215H14E0050 im Wert von rund 2000 Euro hat ein unbekannter Täter entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war es am Mittwochnachmittag, zwischen 13 und 14.15 Uhr, an einem Schotterweg zwischen Burgstockstraße in Mittelurbach und Hittisweiler abgestellt. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rennrades geben können, das mit einem Kabelschloss an einem Baum angeschlossen war, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524 / 4043-0, zu melden.