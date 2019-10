Polizei sucht unfallflüchtigen Lkw-Fahrer

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten (Telefon 0751 / 803-6666) zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag in der Claude-Dornier-Straße im Gewerbegebiet Wasserstall von Bad Waldsee ereignet hat. Vermutlich beim Rangieren auf einem Gewerbegrundstück stieß ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer laut Polizeibericht mit der hinteren rechten Seite eines auf der Claude-Dornier-Straße geparkten Sattelzuges zusammen und beschädigte auf dessen Auflieger eine Blechverkleidung. An der Schadensstelle konnten gelbe Lackantragungen aufgefunden werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstanden Fremdschadens in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern.