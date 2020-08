Polizei sucht unbekannten Zeugen eines Diebstahls

Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Bad Waldsee sucht die Polizei Zeugen. Am Samstagnachmittag habe ein bislang der Polizei unbekannter Zeuge zwei Personen beobachtet, wie sie in dem Geschäft in der Straße „Im Ballenmoos“ Ware stahlen, heißt es im Polizeibericht. Der Zeuge meldete die beiden mutmaßlichen Diebe demnach beim Personal, sie konnten daraufhin gestellt werden. Zur weiteren Bearbeitung der Strafanzeige sucht die Polizei den unbekannten Zeugen, der sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8030, melden könne.