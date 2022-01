Polizei sucht nach Unfall flüchtigen Fahrer

Mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammengestoßen ist am Donnerstag kurz nach 6 Uhr ein Autofahrer auf der B 30, der im Anschluss davonfuhr. Wie die Polizei berichtet, scherte der unbekannte Fahrer auf Höhe eines Autohändlers aus, um an einem vor ihm fahrenden Lkw vorbeisehen zu können. Dabei stieß er mit seinem Außenspiegel gegen den Spiegel eines Daimlers. Ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Ravensburg bittet unter der Telefonnummer 0751/803 33 33 um Hinweise.