Polizei stoppt flüchtenden Rollerfahrer

Bei dem Versuch, am Mittwoch gegen 21.15 Uhr einer Polizeikontrolle zu entkommen, hat ein 17-jähriger Motorroller-Fahrer zahlreiche Verkehrsregeln missachtet und Verkehrsteilnehmer gefährdet. Beim Erkennen der Streifenwagenbesatzung in der Friedhofstraße klappte der Fahrer sein Kennzeichen um und missachtete auf seiner Flucht jegliche Anhalteaufforderungen der Polizisten. Mutmaßlich nur der schnellen Reaktion des bislang unbekannten Fahrers eines weißen VW-T-Roc, der eine Vollbremsung einlegen musste, dürfte es zu verdanken sein, dass es an der Einmündung des Sebastian-Kneipp-Wegs zum Mühlbachweg zu keiner Kollision des Flüchtigen mit dem Vorfahrtsberechtigten kam. Mit rücksichtslosen und gefährlichen Manövern setzte der Jugendliche laut Polizeibericht seine Fahrt über den Fußgängerweg des Unterurbacherwegs fort. Im St. Johannesweg durchfuhr er ein Gartengrundstück und lenkte seinen Roller eine Böschung hinab, wo seine Fahrt endete. Die Beamten konnten ihn an einer weiteren Flucht hindern und nahmen ihn vorläufig fest. Als Grund für seine Manöver gab er an, dass sein Zweirad manipuliert worden war und er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat. Die Polizisten haben strafrechtliche Ermittlungen gegen den Jugendlichen eingeleitet und suchen nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, insbesondere den VW-Fahrer, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.