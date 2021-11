Polizei informiert in Bad Waldsee über aktuelle Themen

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburgs ist am Donnerstag, 11. November, von 9 bis 12 Uhr mit dem mobilen Informationsstand auf der Hochstatt in Bad Waldsee (beim Polizeiposten) präsent. „Nach dem Motto, wir gehen dahin, wo die Menschen sind, informieren unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten über aktuelle Themen“, teilt das Polizeipräsidium mit. Dabei geht es beispielsweise darum, folgende Fragen von den Spezialisten des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg beantwortet zu bekommen: Wie kann ich mich als Frau vor Gewalt im öffentlichen Raum schützen? Wie kann ich körperliche oder auch seelische Gewalt vermeiden? Wie helfe ich in Notsituationen, ohne selbst Opfer zu werden? Wie kann ich meine eigenen vier Wände einbruchssicher machen? Wie kann ich mein Kind vor Alkohol- und Drogenmissbrauch schützen? Auch die Themen Betrügereien im Alter (Vorsicht Abzocke! Enkeltrick und Co.) sowie Sicherheit für Fahrrad- und Pedelecfahrer stehen am 11. November in Bad Waldsee im Fokus.