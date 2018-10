Polizei fasst dank Zeugin einen Unfallverursacher

Etwa 3000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 8 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Bad Waldsee entstanden. Ein 65-jähriger Autofahrer prallte nach Angaben der Polizei erst gegen einen geparkten Mercedes-Benz Sprinter und dann gegen einen Seat Ibiza. Anschließend verließ der Mann unerlaubt die Unfallstelle. Dank einer Zeugin, die das Kennzeichen notierte, konnte die hinzugerufene Polizeistreife den Verursacher ermitteln. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.