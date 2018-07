Polizei erwischt zweifachen Dieb

Ein Dieb ist am Dienstagnachmittag von einer Polizeistreife kurz nach der Tat in Bad Waldsee festgenommen worden. Der Täter hatte laut Polizei gegen 15 Uhr aus einem Geschäft in der Hauptstraße eine Damenhandtasche gestohlen und war weggegangen. Die Geschäftsführerin, welche von einem aufmerksamen Kunden darauf hingewiesen wurde, verständigte die Polizei. Der 30-Jährige konnte von den Beamten kurze Zeit später vor einer Gaststätte in der Innenstadt festgenommen werden. Es wurde festgestellt, dass er nicht nur die gestohlene Tasche bei sich hatte, sondern auch Schuhe trug, die am Samstagnachmittag aus dem gleichen Geschäft gestohlen worden waren.