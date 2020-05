Polizei beanstandet Tiertransporte

Während des Viehmarktes am Mittwoch hat die Polizei zusammen mit dem Veterinäramt in der Felix-Wankel-Straße im Hinblick auf den Schutz und den Transport von Tieren kontrolliert. Laut Polizeibericht kontrollierten die Beamten dabei insgesamt 34 Autos mit Anhänger und drei LKW. Dabei wurden in sieben Fällen notwendige Kennzeichnungen an den Transportfahrzeugen beanstandet, die nicht angebracht waren. In vier Fällen konnten mitzuführende Dokumente nicht vorgewiesen werden und in drei Fällen müssen die Fahrer mit Bußgeldern rechnen, da Transportverstöße hinsichtlich Platz und Verletzungsrisiko der Tiere festgestellt wurden. Ein Fahrer fuhr außerdem mit einem bereits stillgelegten Hänger vor.