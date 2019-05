Die beiden Kreistagsmitglieder der Grünen, Margret Brehm und Ulrich Walz, haben am Dienstagabend im Zukunftsladen in Bad Waldsee von ihrer Arbeit im Kreistag berichtet. Eingeladen zu der Veranstaltung hatte der Grünen Ortsverein Bad Waldsee, wie Partei selbst mitgeteilt hat.

Elke Müller, Geschäftsführerin von Omnibus Müller und erstmals Kreistagskandidatin für die Grünen, die den Abend zusammen mit Bernd Zander, ebenfalls grüner Kandidat für den Kreistag, moderierte, habe demnach gleich zu Beginn die Frage, weshalb so wenig darüber bekannt ist, was der Kreistag entscheidet. Ein Grund sei, dass die Wichtigkeit der Kreistagsthemen oftmals nicht bekannt sei und kommunalpolitische Themen Vorrang hätten, so Margret Brehm.

Eventuell spiele auch die Wahrnehmung durch die Presse eine Rolle. Dabei wären die Themen durchaus interessant für die Bevölkerung in den Städten und Gemeinden, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Landkreishaushalt betrage rund eine halbe Milliarde Euro. Der Umbau der Oberschwabenklinik habe rund 220 Millionen Euro gekostet. Die Oberschwabenklinik sei eine der wenigen Kliniken in öffentlicher Hand in der Region – eine bewusste Entscheidung, die die Grünen mitgetragen hätten. „Privatisierte Kliniken sanieren zum Teil auf Kosten von Pflegepersonal“, ergänzte Ulrich Walz.

Viele wüßten nicht, so Walz, der im Begleitausschuss des Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerk (OEW) sitzt, dass 25 Prozent des Versorgers EnBW dem Landkreis Ravensburg gehörten. Dieser habe dazu beigetragen, die EnBW zu einem regenerativen Konzern mit rund 22 000 Mitarbeitern zu machen.

Als Erfolg der grünen Kreistagsfraktion verbuchen die beiden Kreisräte Brehm und Walz eigenen angaben nach unter anderem die Biodiversitätsstrategie des Landkreises. Den Antrag, den das Lanxdratsamt übernommen hat, habe man gestellt, „lange bevor das Bienen- und Insektensterben im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist“, so Margret Brehm.

Nicht durchsetzen konnte sich die grüne Fraktion beim Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Der hätte, so die Grünen in der Mitteilung weiter, mit kleineren Bussen und Nachtbussen mit hoher Taktung eine echte Alternative für den PKW-Verkehr werden können.

„Es müssen mehr junge Kreisrätinnen und Kreisräte eine Chance bekommen. Ich bin mit meinem zehn Jahre andauernden Engagement für die Allgemeinheit zufrieden“, so Margret Brehm zu ihrer Entscheidung, nicht ein drittes mal zu kandidieren.

„Den Kreistag rausbringen aus seinem Schattendasein, seine wichtige Funktion bekannt machen und stringent an den Themen wie Biodiversität und Umgestaltung des ÖPNV dran bleiben – das muss eine Aufgabe für die neuen Kreistagsmitglieder sein“, so das Fazit des Abends von Elke Müller und Bernd Zander.

Am späten Mittwochabend besuchte übrigens Agnieszka Brugger, grüne Bundestagsabgeordnete, den ZukunftsLaden des grünen Ortsverbandes Bad Waldsee.