Podiumsgespräch am Internationalen Frauentag

In Kooperation mit BoRa Frauen für die Politik lädt der Grüne Ortsverband am Internationalen Frauentag, Sonntag, 8. März, um 17 Uhr nach Bad Waldsee in die Alte Mälze im Hotel Grüner Baum ein zu einem Podiumsgespräch. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Vier Frauen aus der Region, die in unterschiedlichen Bereichen Leitungsfunktionen ausüben, sind laut Ankündigung die Gäste des Abends: Elke Müller, Geschäftsführerin von Omnibus Müller, und Kreisrätin, Annette Köpfler, Leiterin des Geschäftsbereichs Altenhilfe bei der St. Elisabeth-Stiftung, Katja Liebmann, Bürgermeisterin in Schlier, und Kreisrätin, und Sandra Graf-Schiller, Geschäftsführerin von Saluvet.

Damit seien sie eher die Ausnahme, heißt es weiter in dem Pressebericht, denn in den Führungsetagen von Banken, Unternehmen, Behörden und in der Politik seien Frauen heutzutage immer noch deutlich unterrepräsentiert. Wie sie jeweils in ihre Entscheidungs- und Verantwortungsposition kamen, welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sich ihrer Ansicht nach ändern müsste, damit Führung von Frauen und Männern zu gleichen Teilen ausgeübt wird soll bei dem Gesprächsabend, moderiert von Ulrike Felder-Rhein, Radiojournalistin und langjährige Leiterin des SWR Studio Friedrichshafen, besprochen werden. Special Guest ist Poetry Slamerin Feli Müller, Gewinnerin des Ulmer Hörsaal-Slam und des New Generation Poetry Slam in Ravensburg.