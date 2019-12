Plastiksäcke voller Müll an B30 „entsorgt“

Zeugen sucht die Polizei zu einer unzulässigen „Entsorgung“ von Bauschutt und Müll, die sie am Sonntagvormittag auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 30 in Fahrtrichtung Bad Waldsee, kurz vor Enzisreute, feststellte. Unbekannte hatten laut Bericht auf dem Parkplatz mehrere Plastiksäcke mit alter Dämmwolle, Elektroschrott, Fahrzeugschrott, Altholz und Bioabfällen abgelegt. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430, zu melden.