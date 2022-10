Planungsleistungen für Breitbandausbau im Stadtgebiet vergeben

Die Planungsleistungen für den von Bund und Land geförderten Breitbandausbau wurden Anfang September an das Planungsbüro Geo Data aus Westhausen vergeben. Die Unterzeichnung des Ingenieursvertrages für die erforderlichen Leistungen erfolgte in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg in Altshausen.

Im Zuge dieses Ausbaus sollen das Marktversagen der privaten Netzbetreiber ausgeglichen und die sogenannten „weißen Flecken“ ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Der Fördermittelgeber definiert Haushalte als weißen Fleck, welche aktuell mit einer Downloadgeschwindigkeit von unter 30 Mbit/s versorgt sind. Davon betroffen sind neben vielzähligen unterversorgten Gewerbetreibenden auch über 1.200 Privathaushalte, welche nun einen Glasfaseranschluss erhalten sollen. Im Rahmen eines Upgrades der Förderbedingungen könnte sich das Ausbauvolumen sogar noch vergrößern. Die Gesamtkosten für diesen Ausbau belaufen sich auf rund 25 Millionen Euro, wovon Zuschüsse von bis zu 90 Prozent (50 Prozent Bund, 40 Prozent Land) generiert werden können. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei rund 10 Prozent.

Um ein sicheres und funktionsfähiges Glasfasernetz garantieren zu können, ist eine umfangreiche und zuverlässige Planung elementar. Umso erfreulicher ist es, dass sich im Ausschreibungsprozess um das bisher umfangreichste Breitbandausbauprojekt in Bad Waldsee ein erfahrenes, erfolgreiches sowie der Stadt bereits bekanntes Planungsbüro durchsetzen konnte. Alle beteiligten Akteure arbeiten nun mit Hochdruck daran, den Breitbandausbau zügig und zielgerichtet voranzubringen, da ein leistungsfähiges und stabiles Internet ein unverzichtbarer Bestandteil für Unternehmen, private Haushalte und öffentliche Einrichtungen bedeutet. Eine Ausschreibung der Bauleistungen wird bereits im Frühjahr 2023 angestrebt.

Die Erfahrungen der vergangenen Bauprojekte in diesem Sektor haben aber gezeigt, dass eine verlässliche Auskunft über den Zeitpunkt der Inbetriebnahme nicht gemacht werden kann. Dies ist durch Faktoren begründet, welche weder von Seiten der Stadtverwaltung noch durch das Planungsbüro und den Zweckverband beeinflusst werden können. Bestehende Telefon- und Internetverträge sollten nicht verfrüht gekündigt werden. Hierzu müssen die Bauphase und zukünftige Informationen durch den Netzbetreiber des kommunalen Glasfasernetzes, der Net-Com BW GmbH, und der Stadtverwaltung abgewartet werden.