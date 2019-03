Planungsgesellschaft: Jetzt liegt es an Bad Waldsee

Der Kreistag Ravensburg hat sich hinsichtlich der Gründung einer Straßenplanungsgesellschaft am Donnerstag dafür ausgesprochen, die endgültige Entscheidung darüber in die Hände des Gemeinderats Bad Waldsee zu legen. Die CDU-Fraktion beantragte, dass der Gemeinderat erst einer doppelten Dynamisierung zustimmen muss. Diesen Antrag nahmen die Kreisräte mehrheitlich an.

Zwar stimmten die Kreisräte der Planungsgesellschaft zu, jedoch kommt es nur dann zu einer Gründung, wenn der Gemeinderat Bad Waldsee sich für die doppelte Dynamisierung ausspricht. In der Beschlussfassung heißt es unter anderem, dass sich die Stadt Bad Waldsee dynamisch an 26 Prozent der Kosten beteiligen muss. Zusätzlich soll sich die Stadt dynamisch an 26 Prozent der Vorfinanzierung beteiligen. Kommt es im Gemeinderat zu keiner positiven Einigung, dann wird die Planungsgesellschaft nicht gegründet.

Ziel der Gesellschaft sei es, die Planung dringender Neu- und Ausbaumaßnahmen an Bundesstraßen künftig selbst in die Hand zu nehmen – darunter die seit Jahrzehnten erhoffte B-30-Ortsumfahrung Gaisbeuren und Enzisreute. Ein ausführlicher Bericht zur Kreistagssitzung vom Donnerstag folgt.