Planungsgesellschaft: Initiative B30 bittet Kreisräte um Zustimmung

Der Ravensburger Kreistag entscheidet am Donnerstag in seiner Sitzung in Obereschach über die Gründung der Straßenplanungsgesellschaft. Die Initiative B30 äußert sich in einer Stellungnahme zum Artikel „B-30-Planungsteam: Stadt gibt zwei Millionen Euro“ (SZ vom 27. März) und zur anstehenden Entscheidung über die Gesellschaft. Auch die Kreisräte sind von der Initiative bereits angeschrieben worden. Die SPD-Kreistagsfraktion hingegen hat sich ebenfalls in einem Schreiben zu Wort gemeldet – und macht Gegenargumente deutlich.

In der Stellungnahme bittet die Initiative B30 die „Mitglieder des Kreistages Ravensburg am Donnerstag um Zustimmung zum Beitritt des Landkreises Ravensburg zur geplanten regionalen Straßenplanungsgesellschaft“. Die B 30 sei von „großer Bedeutung für den Nord-Süd-Verkehr im Südosten von Baden-Württemberg und damit auch im Landkreis Ravensburg“. Ein Großteil der Wirtschaft sei von dieser Hauptachse abhängig, schreibt die Initiative weiter. „Der Planungsbeginn am Lückenschluss der B 30 zwischen Baindt und Bad Waldsee soll jedoch wegen fehlender Planungskapazitäten des Landes voraussichtlich erst 2022 beginnen. Ob die Planung dann auch aufgenommen wird, ist ungewiss.“ Bisher liege vom Land keine feste Zusage vor. Eine erneute Priorisierung oder Verschiebung sei nicht auszuschließen, befürchtet die Initiative B30 rund um den Gaisbeurener Franz Fischer in der Stellungnahme.

Darin heißt es weiter: „Die Initiative B30 bittet die Kreisräte darum, eine nachhaltige Entwicklung der Region zu ermöglichen, den Wirtschaftsstandort zu stärken, einen Engpass zu beseitigen, die Verkehrssicherheit und Lebensverhältnisse in den betroffenen Orten zu verbessern und fordert zu Solidarität auf.“

Abschließend weist die Initiative in ihrem Schreiben darauf hin, dass die „Stadt Bad Waldsee mit ihrer finanziellen Beteiligung von 26 Prozent an den Planungskosten bereits an den Rand der Schmerzgrenze“ gehe. Eine „finanzielle Überforderung der Stadt“ sei nicht förderlich. „Nicht nur die Stadt Bad Waldsee profitiert von dem Projekt B 30 Enzisreute und Gaisbeuren, sondern die ganze Region. Die weiter zunehmenden Verkehrsprobleme bei Bad Waldsee schaden schließlich der gesamten Region, einschließlich der Wirtschaft im Schussental.“

Im Vorfeld der Kreistagssitzung hat sich ebenfalls Rudolf Bindig, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, in einem Schreiben zu Wort gemeldet. Darin wird eine ganze andere Ansicht um Thema deutlich. Bindig geht darin erneut auf den Alternativvorschlag der SPD-Fraktion ein. Die Wichtigkeit und Dringlichkeit des B-30-Ausbau-Vorhabens sei unumstritten, jedoch sollte die Planung bei den dafür zuständigen Stellen belassen werden und stattdessen ein „Kümmerer“ eingerichtet werden, „der immer dann tätig wird, wenn die Planungsarbeiten stocken sollten oder nicht zügig genug vorankommen“. Bei dieser Variante kämen laut SPD-Schreiben keine (oder nur sehr geringe) Kosten auf den Landkreis und die Stadt Bad Waldsee zu.

In dem Schreiben heißt es weiter: „Strittig ist in der Diskussion vor allem, ob mit der Gründung der Gesellschaft (mit der dann nötigen Kostenübernahme) überhaupt ein Zeitgewinn erzielt werden kann oder ob es verantwortbar ist, wegen ganz vielleicht erreichbarer geringfügiger Zeitgewinne mit Millionenkosten in das Projekt einzusteigen. Strittig sind vor allem auch die Kosten.“ Das Land habe zwar die Bereitschaft erklärt, solche Planungen zuzulassen, aber es gebe in der Verwaltungsrichtlinie dazu keinerlei Garantie, das Vorhaben dann auch mit Priorität zu verwirklichen. Das Land betone zudem, dass das Risiko beim „Dritten“, also bei der Straßenplanungsgesellschaft „Planungsteam Bodensee-Oberschwaben-GmbH“ liege.

Für die SPD-Fraktion sei klar: „Wenn man ein angestrebtes Ziel auf zwei Wegen erreichen kann und wenn beide wahrscheinlich weitgehend zeitgleich das Ziel erreichen, dann gebietet es die Vernunft, den Weg zu wählen, der deutlich kostengünstiger und mit weniger Arbeitsmühen verbunden ist.“ Die ersparten Finanzmittel könnten laut Schreiben „dann besser bei den Kreisgemeinden verbleiben oder auf Kreisebene für soziale und ökologische Ziele ausgegeben werden“.