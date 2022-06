Philipp Sauter zum Priester geweiht

Primiz in Haisterkirch am Sonntag, 26. Juni: Um 9.30 Uhr zelebriert Neupriester Philipp Sauter seine erste heilige Messe. Um 17 Uhr findet ein Geistlicher Abschluss statt.

Philipp Sauter ist vergangenen Samstag von Reinhard Kardinal Marx zum Priester geweiht worden. Diesen Sonntag ist er in Haisterkirch zu Gast und zelebriert dort seine erste heilige Messe.

Im Mai 1987 ist Philipp Sauter geboren worden. Er wuchs in Haisterkirch auf. In der Kirchengemeinde St. Johannes-Baptist war er einige Jahre Ministrant. Sauter besuchte nach der Grundschale die Realschule in Waldsee.

Danach machte er eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Heizung und Sanitär in Haisterkirch. Nach Erwerb der Fachhochschulreife in Ravensburg zog es ihn nach Köln, wo er seinen Zivildienst leistete.

Aufgrund dieser Erfahrungen studierte Sauter Rettungsingenieurwesen, bis ihn schließlich eine persönliche Krise zu einer Auszeit zwang. Während dieser kam er in Lochau in Kontakt zu den Salvatorianern. Und in dieser Gemeinschaft fand er schließlich seine Berufung. Am 11. Juni 2016 legte er sein erstes Ordensgelübde (Erste Profess) in Lochau ab.

Frater Philipp hatte zuvor ein Jahr in der Ausbildung auf den Philippinen verbracht. Im Oktober 2021 wurde er dann durch Weihbischof Thomas Maria Renz zum Diakon geweiht. Und am vergangenen Samstag empfing er durch Handauflegung und Gebet von Kardinal Reinhard Marx die Priesterweihe.

Eine Besonderheit für die Heimatgemeinde

Wenn ein neugeweihter Priester zum ersten Mal die Heilige Messe feiert, hat das aus Sicht der Heimatgemeinde eine besondere Bedeutung, denn es ist selten und längst nicht in jeder Gemeinde in jeder Generation zu erleben.

Zum Vergleich: Die letzte Primiz in Haisterkirch feierte Walter Stegmann im Juli 1985, der heute Pfarrer in Riedlingen ist. Der Primizsegen wird als Höhepunkt des Primiztags gesehen. Er wird als Einzelsegen gespendet.

Ein Paar Schuhe durchlaufen

In vielen katholischen Gegenden ist der Spruch überliefert, nach dem es sich lohne, für einen Primizsegen ein Paar Schuhe durchzulaufen. Die Primiz ist zuerst ein Fest der Gemeinde und dazu laden Sauter und die Kirchengemeinde Haisterkirch am Sonntag, 26. Juni, ein.

Der Gottesdienst findet um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Haisterkirch statt, die Festpredigt wird Pater Huber Veser halten. Musikalisch umrahmt wird der festliche Gottesdienst vom Musikverein Haisterkirch und einem Projektchor unter der Leitung von Verena Westhäusser.

An diesem Tag gibt es auch immer wieder die Gelegenheit mit Sauter ins Gespräch zu kommen. Nach dem Gottesdienst wird es einen Sektempfang geben und nachmittags Kaffee und Kuchen.

Um 17 Uhr findet in der Pfarrkirche eine Segensfeier statt, in dessen Rahmen Philipp Sauter den Primizsegen auch als Einzelsegen spenden wird.