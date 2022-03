Philipp Matheis ist neuer Movera-Geschäftsführer

Philipp Matheis hat zum 1. März die Geschäftsführung beim Camping-Zubehör-Großhändler Movera übernommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der 37-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur verfügt laut Pressemitteilung über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. Sein Vorgänger Christoph Steinhagen verlässt nach neun Jahren aus persönlichen Gründen das Unternehmen zum 31. März, heißt es in der Mitteilung weiter.

Philipp Matheis kommt von der börsennotierten Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares, wo er ab 2018 im In- und Ausland die Weiterentwicklung und Wertsteigerung von Beteiligungen vorantrieb, teilt Movera weiter mit. Vor dem Wechsel zu Movera sei er als Geschäftsführer eines mittelständigen Industrieunternehmens tätig gewesen. Die ersten Jahre seiner beruflichen Laufbahn habe Matheis in verschiedenen verantwortlichen Positionen bei MAN Truck & Bus verbracht.

„Ich freue mich sehr, das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Oberste Priorität haben die Gewinnung von Marktanteilen und die breitere Aufstellung der unternehmerischen Aktivitäten“, wird Philipp Matheis in der Pressemitteilung zitiert.

Martin Brandt, CEO der Erwin-Hymer-Gruppe, bedanke sich „für das große Engagement“ und die Leistung von Christoph Steinhagen für Movera. Dies habe zum Geschäftserfolg in den vergangenen neun Jahren beigetragen.