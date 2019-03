Pfarrer Stefan Werner sorgt beim Seniorenfasching für Überraschung

Es gehört schon zur guten Tradition, dass der Seniorenclub der Kirchengemeinde Haisterkirch am Mittwochnachmittag vor dem „Gumpigen“ zum närrischen Seniorennachmittag in den Pfarrgemeindesaal einlädt.

Im Laufe des Jahres wird übrigens allen Senioren aus dem Gemeindebereich - unabhängig von einer Konfessionszugehörigkeit – einmal im Monat ein recht geselliger, vergnügter Nachmittag geboten.

Organisiert werden die Veranstaltungen sowie die Ausflüge von den Leiterinnen des Seniorenclubs Haisterkirch Irmgard Schönenberger, erste Vorsitzende, und Rosmarie Rist zweiteVorsitzende. Sie sorgen zusammen mit ihren ebenfalls ehrenamtlichen Team-Mitarbeiterinnen Irma Maucher, Marianne Ploil, Christa Scharringhausen, Christa Schmid sowie den beiden Männern Herbert Ploil und Reinhold Rist dafür, dass immer ein interessantes Programm, nicht nur wie jetzt beim Fasnetstreffen, geboten wird.

Für die erkrankte Scharringhausen ist dieses Mal Christine Bohner eingesprungen. Schönenberger begrüßte die Gästeschar und übergab dann das Mikrofon an Reinhold Rist, der in bewährter Weise die Moderation übernommen hatte. Er trug humorvolle, heitere Anekdoten und Reime vor. Zusätzlich sagte er die Programmpunkte an. Das Seniorenteam kredenzte den etwa 80 Gästen im nett dekorierten Pfarrgemeindesaal gleich zum Start Kaffee und feines Kuchengebäck Auch Getränke und Butterbrezeln gehören stets zum Angebot.

Fasnetkracher von den fidelen Senioren

Für eine stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgte das Seniorenquartett „ Die fidelen Senioren“ in der Besetzung mit Franz Graf am Schlagzeug , Gerlinde Steffen am Akkordeon, Hiltrud Steddin ebenfalls am Akkordeon und Rudi Holdenried an der Gitarre. Die Band intonierte bekannte Schlager sowie bekannte „Fasnetskracher“ und animierte die Gäste zum Mitsingen und Mitschunkeln.

Kurz drauf flogen die Hände in den Himmel. Ein Überraschungsgast war diese Mal angekündigt worden. Da ging ein Raunen durch die Reihen, als Pfarrer Stefan Werner im priesterlichen Gewand zum Büttenplatz vorschritt und mit einem wahren, gesungenen Feuerwerk Gereimtes und Ungereimtes aus dem kirchlichen Alltag präsentierte. Stoff hatte er genug gesammelt, angefangen bei A wie Amtsbruder, der sich so sehr auf den Aschermittwoch freut, bis hin zum O, was sich auf Osterhofen und die in aller Munde genannte Kapelle bezog. Mit dem Segen schloss er einen mit viel Applaus bedachten Programmbeitrag.

Das Sketch-Programm eröffneten Irma Maucher und Irmgard Schönenberger, die in die Rolle eines frisch verheiratenden Ehepaars schlüpften und dann später nochmals den Ehealltag nach 25 Jahren auf eindrucksvolle Weise lebensnah vorspielten. Marianne Ploil und Christine Bohner schilderten recht fantasievoll den Umgang mit einem „Muttersöhnchen“. Rosmarie Rist wusste auf humorige Weise die Zubereitung von „Agathes Zwetschgenknödeln“ anzupreisen.

Wetterbericht ist Higlight des Nachmittags

Höhepunkt war dann der abschließende Auftritt des ganzen Service-Teams. Zu einem „Wetterbericht“ zweier Urlauberinnen wurden alle möglichen Wetterwendungen vor Augen aufgezeigt mit Regenschauer, Nebelwand, Schneefall, mit Sonnen-, Sternen- und Mondschein. Die passend kostümierten Darsteller schwebten und tanzten in den Saal herein zu ebenfalls passender Schlagerauswahl wie „Und immer wieder geht die Sonne auf“. Der Beifall war richtig groß und herzlich.